Odyoloji nedir? Odyolog ne demek? Odyolog ne iş yapar?

ODYOLOJİ NEDİR?



Odyoloji; işitme, denge ve bunlarla ilişkili bozuklukların araştırıldığı bilim dalıdır. Odyoloji kelimesi iki kökten oluşur.

"Odyo" ve "loji" yani Türkçe karşılık olarak "ses" ve "mantık ya da bilim" kelimelerinin birleşimidir. Özünde, odyoloji işitme bilimidir. Odyolojide işitme değerlendirilmesi yapılmasının yanı sıra kulağın bir diğer fonksiyonu olan denge sistemini de incelemektedir.

ODYOLOG NE DEMEK? ODYOLOG NE İŞ YAPAR?



Odyoloji bilim dalında çalışan uzmanlara odyolog adı verilmektedir. Odyolog, işitme ve denge sorunu yaşayan hastaların kontrollerini uzman kulak burun boğaz hekimlerinin belirlediği program doğrultusunda yapılan özel testler yardımıyla gerçekleştirir.

"Odyolog hekim mi, odyolog ameliyat yapar mı?" gibi sorular internette sıklıkla araştırılmaktadır. Odyologlar tıp mezunu değil, odyoloji mezunudur, hekim değildir. KBB hastalıklarının tanı ve tedavi süreçlerinde önemli katkıları bulunmaktadır.

ODYOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Odyoloji işitme ve dengeyle ilgili sağlık sorunlarının ve hastalıklarının tümüyle ilgilenir. Odyologların ilgilendiği başlıca hastalıklar şunlardır:

Konuşma Bozuklukları



İşitme Kayıpları

Ses Bozuklukları

Vertigo.



Bu durumların her biri kendi başına hastalık olmayıp, başka bir hastalığın semptomu olabilirler. Odyoloji bölümünde semptomlar ve şikayetlerin nedenleri araştırılır, ilişkili başka bir hastalık olup olmadığı değerlendirilir.

Bu değerlendirmeler için bir takım testler ve medikal cihazlar mevcuttur.

Odyoloji bölümde gelen hastanın şikayetleri değerlendirilir, doğru teşhiste bulunmak için gerekli testler ve teknikleri uygulanır, hastalık saptanır ve hastalığa uygun tedavi yöntemlerini belirlenerek uygulanır.