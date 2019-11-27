'Ofis tipi karaciğer yağlanması' uyarısı

Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, ofis çalışanlarında karaciğer yağlanma riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Prof. Yılmaz, akıllı ofislerdeki oksijensiz ortamın hastalık riski yarattığı uyarısında bulundu.



Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberinde görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Beyaz yakalılar dediğimiz kesim hareketsiz bir yaşam sürüyor. Fast Food ve hazır gıda tüketmek büyük sorun. Eskiden 8 saat olan çalışma süresi elektronik postalar ve yeni işleyişte 24 saate yayıldı. Beyaz yakalılar sürekli düşük stres altında. Bu durum insülin direncine neden oluyor. En önemli gösterge yağlı karaciğer sorunu. Ofis çalışanları oksijenlenme sorunu da yaşıyor. Akıllı binalarda çalışmak zorunda kalan insanlar yeterli oksijeni alamıyorlar. Sürekli kötü beslenme ve hareketsizlik de eklenince metabolizma bozuluyor. Ofis çalışanları içinde, normal kilolu olan 45 yaş altı gençlerin bile yaklaşık yüzde 50'sinde karaciğer yağlanması var" dedi.