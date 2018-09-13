Öğretmenlerin mesailerinin büyük kısmını ayakta geçirmelerine bağlı olarak, çoğunlukla bacaklar ve sırt ile ilgili şikayetler yaşadıklarını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım, bunları boyun ve omuz sorunlarının takip ettiğini söyledi.



Uzun süre ayakta durmanın ayaklar, ayak bileği, diz ve kalça eklemleri ile baldır bölgesinde ağrıya neden olabileceğini aktaran ancak bazı önlemlerle bu sorunların azaltılabilceğini söyleyen Yıldırım, “Burada özellikle ayakkabı tercihi kritik rol oynamaktadır. Tam düz ya da yüksek topuklu ayakkabılar kullanmak, bacakla ilgili sorunları artıracaktır. Topuk kısmı, ön tarafına göre 3-4 cm. yüksek ayakkabılar, rahat edilmesini sağlayabilir” dedi.



TABAN PROBLEMİ OLABİLİR



Taban anatomisinin önemini vurgulayan Ortopedi Uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü:



“Birçok kişi taban anatomisinin normal olup olmadığını bilmemektedir. Eğer çok kısa süre ayakta kalıp erken yorulma ve alt bacak bölgesinde ağrı oluyorsa taban problemi olabilir. Basit bir muayene ve ardından yapılacak basit bir bilgisayarlı analiz ile anatomik problem tespit edilip, özel üretilmiş tabanlık ile rahatlama sağlanabilir.”





VARİS YAYGIN BİR ÖĞRETMEN HASTALIĞIDIR



Uzun süre ayakta durmaya bağlı sıkça gelişen varis problemine ve kapalı alanda gün ışığı ile temasın azlığına değinen Yıldırım, öğretmenlere şu önerilerde bulundu:



“Sabit şekilde durmak varis riskini artırmaktadır. Ayakta dururken hareket etmek ise riski azaltır. Mesai bitiminde istirahate geçildiğinde, bacakları yüksek bir yere dayayıp 15 dakika boyunca dinlenmek, dolaşım sistemindeki problemleri azaltabilir. Gün ışığı ile temasın azalması D vitamininin düşmesine ve peşinden kas iskelet sisteminde ağrılara neden olabilir. Bu sorunun önüne geçmek çok kolaydır. Günde toplam 30 dk. dirsek altı veya diz altı bölgemizdeki tenin günışığı (güneşin görünmesi şart değil) ile teması yeterlidir.”



SIRT, BOYUN VE OMUZ PROBLEMLERINE SIK RASTLANIYOR



Sırt problemlerinin D vitamini ile ilişkili olsa da, sıklıkla egzersiz ve spordan uzak olmaktan kaynaklandığını belirten Uzman, “Çözüm sorunun kendisinde yatmaktadır. Basit sırt egzersizleri ve kısa süreli de olsa düzenli spor yaparak bu sıkıntılardan kurtulmak mümkündür. Mesai sonrasında evdeki masa başı çalışma şartlarında ergonomik koşulların düzeltilmesi de ertesi güne daha sağlıklı bir omurga ile uyanmayı sağlayabilir” dedi.



Boyun ve omuz problemlerinin çoklukla tahtada yazı yazmak, yazı yazarken öğrencilerle göz teması kurmak için sürekli başı farklı yönlere çevirmek ve tahtayı silme çabasından kaynaklandığını belirten Dr. Enis Yıldırım, “Sürekli baş üstü seviyede çalışan kolda omuz ekleminde sıkışma diye adlandırdığımız sorun yaşanmaktadır. Yazı yazarken kolu sıkça aşağı indirip omuzu dinlendirmek ve döneceğimiz sırada bu hareketi tüm bedenimizle yapmak bu bölgelerdeki sorunları azaltacaktır” diye konuştu.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey

