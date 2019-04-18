Kamu, özel sektör ve üniversitelerin sağlık profesyonellerini bir araya getiren OHSAD Kurultayı, Antalya’da başladı. Kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi ile sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, sektörün sorunlarını masaya yatırıp ortak çözümleri konuşmak üzere 10. kez sektör profesyonellerini ağırlayan OHSAD Kurultayı’nda sağlık finansmanında reform arayışları konuşuldu.



20 Nisan, Cumartesi gününe kadar devam edecek olan kurultayın açılışında konuşan OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat, özel sağlık hizmet sunucularının finansal sıkıntılarından bahsetti.



“Sektörümüz büyümüyor, şişmanlıyor” diyen Dr. Bahat, “Artık özel hastaneler açılmıyor, kapananı da duymuyorsunuz çünkü hastaneler törenle kapanmıyor. Türkiye’de sağlığa harcanan paranın GSMH oranı yüzde 6,1’den 4,1’e indi. Buna rağmen sağlıkta memnuniyeti yüzde 70’in üzerinde tuttuk. Ancak sorunlarımıza rağmen bu oranı burada tuttuğumuz için feryadımız samimi bulunmadı” dedi.



İlaca yüzde 26 zam geldiğini ve bu zammın bile az olduğunu ifade eden Bahat, “Ancak bizim paket fiyatlarımıza, ameliyatlarımıza hiç zam gelmedi. Belki biliyorsunuzdur biz ameliyatlarımızda ilaç da kullanıyoruz. Bunların maliyeti arttı, ancak bize bir artış gelmedi. 5 yılda 10 bin yatak artmış ama 6 bini yoğun bakımlarda artmış ve zarar etmişiz. Yani büyümemişiz şişmanlamışız. Uzman hekim sayımız yüzde 32.3’müş, bugün yüzde 29.4. Yani aslında geriye gidiş var. Sektörümüz büyümüyor, şişmanlıyor. Özel hastanelere gelen vatandaşlardan alınan payın 15 TL, devlet hastanelerin 8 TL olması ve bunun eczanelerden alınması sebebiyle oluşan asimetriden kaynaklı nedenlerden 5 yıl içinde hasta sayımızda, ameliyatlarımızda artış olmamış” diye konuştu.



“TAMAMLAYICI SİGORTA BİR TÜRLÜ AYAĞA KALKMIYOR”



Acillerden, yoğun bakımlardan ve fark alınmayan kalemlerden fark alınmadığından dolayı kuralsızlık içinde kalındığını belirten OHSAD Başkanı, “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları enflasyon oranında güncellenmediği gibi modern dünyada cepten harcamayı destekleyecek olan tamamlayıcı sigorta bir türlü ayağa kalkmıyor. Çok az ödeme yapmasına rağmen çok düzenli ödeme yapan bir SGK kurumumuz var. Bu bir işletme için çok önemli” dedi.



“GSS TÜRKİYE'NİN YURTDIŞINDA İFTİHAR ETTİĞİ BİR MARKADIR"



“Üç yıldır sektörün sorunlarını çözemedik ama umut ediyorduk. Tabii ki artık umuttan başka bir şey gerekiyor” sözleri ile konuşmasına başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, yabancı ülke yetkilileri ile görüşmelerinde onların GSS’nin başarısını Türk mucizesi olarak nitelendirdiklerini belirterek “GSS Türkiye’nin yurtdışında iftihar ettiği bir markasıdır” ifadesini kullandı.



Gerçekleşen sağlıkta dönüşüm ve onun finansman yönetiminin devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Bağlı, “Özel sektörün yakaladığı kalite kamunun da belli bir kaliteyi yakalamasına sebebiyet veriyor. Sorunlarımız yok mu? Var. SUT’un 2008 den bu yana hiç değişmeyen işlem kalemleri var. Bundan sonra yapılması gereken iki şey; kaliteyi düşürmemek ve sağlıkta dönüşümün 1. fazında yakalanan memnuniyetin atına düşmemek” diye konuştu.



“SAĞLIK SİSTEMİNİN FİNANSAL YÖNETİMİ YENİDEN KURGULANMALI”



Sağlık sisteminde yapılması gerekenleri belirterek Sağlık Bakanlığı teşkilatının yeni sisteme göre yeniden yapılanması ve üniversite hastanelerinin yeniden yapılandırılması konusuna değinen Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sağlık sisteminin finansal yönetiminin de yeniden kurgulanması gerektiğini dile getirdi.



Sağlık hizmetleri ve finansmanının sürdürülebilirliği konusunda dikkatli adımlar atmak gerektiğini belirten Ünüvar, “Sağlıkla ilgili bütün kaynakların daha etkin, verimli ve ekonomik kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmadır” dedi.



“SAĞLIĞA BÜTÜNCÜL YAKLAŞMAK GEREKİYOR”



Konuşmasında sağlığa bütüncül yaklaşmak gerektiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu ise 10. OHSAD Kurultayı’nın gelenekselleşen yapısı içinde Ortak Akıl Toplantıları yaptığını ve bu toplantıların sektörün tüm bileşenlerinin bir arada olduğu bir tartışma ortamı sağladığını belirterek “ Kadim kültürümüzde istişare olarak yer alan ortak akıl, ortak vizyon ve ortak geleceğe bu toplantılar vesilesi ile ulaşmak mümkün oluyor” dedi.



“TÜRKİYE, SAĞLIK HİZMETİ İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE KONUMUNDA”



Sağlık Bakanlığının Türkiye’nin üçüncü bütçeli Bakanlığı olduğunu ve bu finansal gücün pek çok yapıyı etkileyebileceğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdülvahit Sözüer de, “Dünya ölçeğinde sağlık önümüzdeki yıllarda artık 10 trilyon doların üzerinde hacimlere ulaşan, savunma sanayi gibi öncelikli olarak devlet ekonomilerine yön verecek bir alan... Dolayısıyla planlama anlamında mükemmele ulaşması gereken bir alan haline geliyor” dedi.



Türkiye’nin hizmet kalitesi, ileri teknoloji hastaneleri ve sağlık turizminde cazibe merkezi olması itibari ile sağlık hizmeti ihraç eden bir ülke haline geldiğini söyleyen Sözüer, sağlık finansmanının sektörün tüm paydaşlarını da içine alacak şekilde bütünsel bir yaklaşımla yönetilmesi konusunu dile getirdi.

