Oje kurutucularda kanser riski: Hücre DNA'sını bozuyor

Hücreleri öldürüyor, uzun vadede cilt kanserine yol açabiliyor. Bu uyarı ABD'nin San Diego üniversitesi araştırmacılarına ait.



Bilim insanları, ojelerin kısa sürede kurutulması için kullanılan Ultraviyole cihazları mercek altına aldı.



Laboratuvarda yapılan testlerde, 20 dakikalık kullanımda yüzde 30 oranında hücre ölümü tespit edildi.



Üst üste 20 dakikalık üç seansın ardından hücre ölümünün yüzde 70'e ulaştığı belirtiliyor



Araştırmacılar, ultraviyole ışınların hayatta kalan hücrelerde de mutasyonlara yol açtığını söylüyor.



Hücre DNA'sındaki bu değişimlerin, cilt kanserinde görünenlere çok benzer olduğuna dikkat çekiliyor.



Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırma, oje kurutucuların sağlığa etkileri konusunda bir ilk olma özelliği taşıyor.



ABD'li bilim insanları, oje kurutucuların solaryumlarda kullanılan bronzlaşma yataklarına benzer bir etki yaptığını ifade ediyor.



Ancak oje kurutucuların düşük güçte çalıştığına ve ışınlara maruz kalınan sürenin kısa olduğuna vurgu yapılıyor.



Bu nedenle uzun vadeli etkileri konusunda daha fazla araştırma gerekiyor.



Uzmanlar, oje kurutucu kullanımı öncesinde ellere en az 30 koruma faktörüne sahip güneş kremi sürülmesi tavsiyesinde bulunuyor.