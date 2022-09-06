Okullarda maske zorunluluğu olacak mı?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı haftaya başlıyor. Haftalık covid vakaları ise yükselişte... Peki buna bağlı olarak okullarda bu yıl maske zorunluluğu olacak mı?

Sorunun yanıtını Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Covid'e bağlı hastaneye yatışların azaldığını söyleyen Koca, Koca okullarda maske zorunluluğu olmayacağını da kaydetti.

İsteyenlerin maske takabileceğini belirten Koca, kronik hastalığa sahip çocukların aşı olması gerektiğinin altını çizdi.

6 BİN HEKİMDEN DÖNÜŞ BAŞVURUSU

Koca, sağlık çalışanların şartlarını iyileştiren Beyaz Reform'a yönelik de bir değerlendirme yaptı, kamuya dönmek üzere başvuru yapan hekim sayısının 6 bini aştığını belirtti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN RİSK YOK

Maymun çiçeği vakalarının 12 olduğunu söyleyen Koca, "Maymun çiçeği bizler için ne endemi ne de Pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.