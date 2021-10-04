Okullarda PCR taraması başladı: İşte 10 pilot il

okullarda PCR taraması başladı. Sağlık Bakanlığı, taramanın geçen hafta itibariyle başlatıldığını açıkladı. Taramalar, İlk etapta 10 pilot ilde yapılıyor.



Çalışma için farklı noktalardan 10 il pilot olarak belirlendi. NTV'nin ulaştığı listeye göre, Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Mersin, Ordu ve Zonguldak pilot il olarak seçildi.



Listede üç büyükşehirden ise yalnızca İzmir var. Bu kapsamda, Ankara ve İstanbul'daki okullarda tarama yapılmayacak.



VELİ ONAYI İSTENECEK



Okullarda yapılacak taramalarda veli onayı istenecek. Veli onay vermediği takdirde, okulda tarama olsa da o öğrenciden numune alınmayacak.



Okullarda yapılacak taramalarda öğrencilerden burundan sürüntü alınmayacağı da açıklanmıştı. Bu kapsamda, PCR testleri yalnızca boğazdan alınacak sürüntü ile yapılacak.

81 İLE YAYILACAK



Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada, okullardaki semptomsuz vakaların belirlenmesi hedefleniyor. İlk olarak 10 ilde yapılacak taramalar, daha sonra 81 ile yayılacak.