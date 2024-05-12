Onaylı randevu yarın başlıyor

Yarından itibaren hastanelerde "onaylı randevu" dönemi başlıyor. Artık randevu alanlar, bir gün önce akşam saat 8'e kadar, randevusunu onaylamak zorunda.

Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor.

Randevu alanlar, artık bir gün önce akşam 8'e kadar, onaylamak zorunda.

Bakanı Fahrettin Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek ya da gelmeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi diyoruz. Uygulama pazartesi başlıyoruz." demişti. 

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl gelinmeyen toplan randevu sayısı 81 milyona ulaştı.

Bu nedenle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı.

Yeni uygulama bu durumun önüne geçmek için hayata geçirilecek.

ONAYLI RANDEVUDAN 2 GRUP MUAF

Onaylı randevu uygulamasından 2 grup muaf olacak.
65 yaş üstü ve kanser hastaları, randevularını onaylamak zorunda değil.

Randevusuna gitmeyene yaptırım uygulaması da sürecek.

Bu kişiler, randevu alıp gitmedikleri branştan, 15 gün içerisinde yeni randevu alamayacak.

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