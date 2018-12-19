Olay, geçen yıl Ünye ilçesinde meydana geldi. Yerel bir gazetenin sahibi olan Doğan Gündoğdu, anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaştı.



Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu'ya acil serviste müdahale edildi. Ancak 57 yaşındaki hasta kurtarılamadı.



Yanlış tedavi uygulandığını öne süren Gündoğdu’nun ailesi, ihmal iddiasiyla suç duyurusunda bulundu.



Bir uzman doktor ve iki pratisyen hekim hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Doktorlar 12 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.



ANJİÖDEM NEDİR?



Anjioödem, C1 esteraz inhibitörü eksikliğine bağlı gelişen, ekstremiteler, yüz, gövde, nefes borusu ve iç organlarda tekrarlayıcı ödemle kendini gösteren bir hastalık olarak tanımlanıyor.

