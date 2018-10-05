Türkiye de her yıl iki binden fazla insan organ nakli beklerken hayatını kaybediyor ve son istatistiklere göre Türkiye’de 200 bin hasta organ nakli için sıra bekliyor. Bunların 36 bini acil listesinde. Ancak ne yazık ki beyin ölümü sonrası organ bağış oranı ülkemizde diğer ülkelere göre çok düşük seviyelerde.



ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?



Kişi hayattayken organ bağışı yapabiliyor veya beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınları organ bağışı onayı verebiliyor. 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde herkes organ bağışı yapabiliyor. Kişide organ bağışı kartı olsa bile, öldüğü zaman organ bağışı için ailesinden izin almak gerekiyor. Eğer kişi organlarını bağışlamışsa, ailesinin bu kararı vermesi daha kolay oluyor. Sadece beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden, organ nakli uzman hekimleri tarafından uygun şartlarda alınan organ ve dokuların nakli sağlanıyor.



HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR!



İşte Tüketici Sorunları Derneği -TÜSODER Sağlık Komisyonu, Organ, Doku ve Kan Bağışı Çalışma Grubu, İstanbul Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi, Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Altınbaş Üniversitesi iş birliği ile hem organ bağışı farkındalığını artırmak, hem ülkemizdeki organ düşük organ bağışı oranlarına dikkat çekmek için 6 Ekim Cumartesi günü bir ekinlik düzenleniyor.



Saat 13.00 ile 18.00 arası Bakırköy Meydanı‘nda yapılacak ve halka açık olacak etkinlikte organ ve doku bağışı konusunda bilgilendirme yapılacağını, aynı zamanda isteyenlerden organ bağış kaydı alınacağını belirten TÜSODER Genel Başkanı Dr. Deniz Öner, “Yeni hayatlara umut olmak için henüz organ bağışı yapmayan herkesi Bakırköy Meydanı‘nda bekliyoruz” dedi.



"Yaşamım ellerinde" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Dr. Öner, etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye: http://www.tusoder.org.tr/ adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.



VİDEO: ORGAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN NERELERE BAŞVURULMALI?