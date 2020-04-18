Organ nakli ile hayata tutundu, corona virüse yenildi

3 çocuk annesi Ayşe Ünlü, 3 yıl böbrek yetmezliği tedavisi gördü. Doktorların organ nakline karar vermesinin ardından Ünlü'ye eşi Ali Ünlü, böbreğini vermek istedi.



İstanbul'daki özel bir hastaneye yatan çiftin böbreği uyuşmadı. Bunun üzerine çapraz nakille Ali Ünlü'nün böbreği başka bir hastaya, başka donörden alınan böbrek ise Ayşe Ünlü'ye takıldı. Ayşe Ünlü, taburcu olmayı beklerken corona virüse yakalandı. Tedavisinin sürdüğü hastanede yoğun bakıma alınan Ünlü, perşembe gecesi yaşamını yitirdi.

Ayşe Ünlü

Eşinin sağlığına kavuşmayı beklerken hayatını kaybettiğini belirten Ali Ünlü, "Böbreğimi vermeye hazırdım. Uyuşmayınca çapraz nakil geçekleşti. Ben başkasına böbreğimi verdim, eşim de başkasından böbrek aldı. Her şey yolunda gidip taburcu olmayı beklerken, virüse yakalanmış. Eşime corona virüsün ne şekilde bulaştığını bilmiyoruz. Hastaneden veya ziyarete gelenlerden bulaşmış olabilir. Corona virüs onu bizden kopardı" diye konuştu.

