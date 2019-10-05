Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Alemdar (34), 27 Ağustos'ta Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki kadın hastalıkları ve doğum servisinde sezaryenle Fatma Nisa Alemdar bebeği dünyaya getirdi.



Hamilelik sürecinde doktor kontrolleri sırasında bağırsaklarında sorun olduğu tespit edilen bebek, aynı hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Bebeğin tetkiklerinde kalbinin, midesinin ve dalağının sağda, karaciğerin ise solda yerleşmiş olduğu tespit edildi.



Tıp literatüründe "situs inversus totalis" olarak adlandırılan organların tamamının ters yerleşimli olmasının bebeğin sağlığını tehdit etmediği ancak ince bağırsak düzeyinde gelişim problemi bulunması ve bağırsak devamlılığının olmamasının hayati risk oluşturduğu belirlendi.



Bebek, hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sefa Sağ tarafından üç günlükken ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.



"KIZIM HER ŞEYİ İLE SÜRPRİZ BİR BEBEK"



Anne Ayşe Alemdar, doktorların, kızının bağırsağındaki sorunun nadir rastlanan bir durum olduğu için hayati risk oluşturduğunu kendilerine anlattıklarını söyledi, "Çok zor günler atlattık, aklıma geldikçe duygulanıyorum. Doktorumuz bize tüm riskleri anlattı ama ben hiç ümidimi kaybetmedim. Doktor beye teşekkür ediyorum, bana ümit verdi, 'Kendi çocuklarım gibi ilgileneceğim, öyle yapacağım ameliyatını.' dedi. Dediği gibi de oldu, çok mutluyum, çok sevindim” dedi.



"İNCE BAĞIRSAK DÜZEYİ GELİŞMEMİŞTİ VE BAĞIRSAĞININ DEVAMI YOKTU"



Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sefa Sağ da ters yerleşimli organların çok ciddi sıkıntı yaratmadığını ifade etti.



Organların yapılarının farklı olsa da herhangi bir sağlık problemleri olmadığını belirten Sağ, "Asıl sıkıntı, bu duruma eşlik eden anomalilerin olması. Bu çocuğumuzdaki anomali de çok ciddi bir anomaliydi. Bebeğin ince bağırsak düzeyi gelişmemiş ve bağırsağının devamı yoktu. Bu durum oldukça nadir görülüyor. Tıp literatüründe ameliyat edilen ve yaşayan vaka sayısı 10 hatta 10'dan az. Bundan dolayı çocuğumuz özel bir çocuk" diye konuştu.



Sağ, yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatta bebeğin gelişmeyen bağırsağının bazı bölümlerini çıkartmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Şanslı bir bebekti, çok ciddi bir bağırsak kaybı olmadan, sağlam bağırsağı diğer bağırsağa anastomoz ettik" dedi.



Bebeğin takibinin bir süre yoğun bakımda yapıldığına işaret eden Sağ, tam doz beslemeye geçildikten sonra da sağlıklı şekilde ailesine teslim ettiklerini söyledi. Sağ, organlarının tamamı ayna görüntüsü gibi ters yerde olan bebeğin bundan sonra rutin takiplerinin yapılacağını anlattı. Yaklaşık 300 bin nüfuslu bir yerde yılda 30 "situs inversus totalis" vakası görülebildiğine dikkati çeken Sağ, şunları kaydetti:



"Bunların çoğu fark edilmiyor bile. Çoğu zaman hastaneye geldiklerinde çekildikleri akciğer grafisinde, ultrasonlarda veya ameliyat esnasında tespit ediliyor. Burada önemli olan eşlik eden anomalinin olmayışı. Bu çocuğumuzun şanssızlığı eşlik eden çok nadir bir anomalinin de birlikte olmasıydı. Hem situs inversus totalis hem de jejunoileal atrez birlikteliği çok nadir görülür.



10 vakadan daha az ameliyat edilip yaşayan kişi var. Bunlardan bir tanesi de bizim küçük çocuğumuz."

