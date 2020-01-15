Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı

M.B.'nin, muayene sırasında eşinin yanında olma talebine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle Dr. Gökhan Gönen'e saldırdığı ortaya çıktı. Olayın hemen ardından kendisine saldıran M.B.'nin eşini muayene eden Dr. Gönen, daha sonra da yine yaralı halde, başka bir kadının sezaryenle doğumunu başarıyla gerçekleştirdi.



13 Ocak'ta Osmaniye Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda hamilelik ve kanama nedeniyle eşini hastanenin doğumhane servisine götüren M.B., Opr. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi. Bu sırada durumu acil olan bir hastanın sezaryen doğumuna girecek olan Dr. Gönen, kayıt yaptırmalarının ardından M.B.'ye eşini de muayene edebileceğini söyledi. Kayıt yaptırmayı reddeden M.B., muayene sırasında ise eşinin yanında olmak istedi. Diğer hastaların mahremiyeti açısından talebi uygun görülmeyen M.B., çıkan tartışma sonrası Dr. Gönen'e saldırıp, bilgisayar monitörü, zımba, delgeç gibi malzemeleri fırlattı.



Opr. Dr. Gönen, kendisini darbeden M.B.'nin eşini olayın hemen ardından muayene edip, önerilerde bulundu. Yaralı Dr. Gönen, durumu acil olan başka bir kadının sezaryenle doğumunu da başarıyla gerçekleştirdi. Dr. Gönen, tüm bunların ardından acil polikliniğine giderek, muayene oldu. Dr. Gönen'in burnunda kırık tespit edilince kulak, burun, boğaz doktoru tarafından yatışı yapıldı.