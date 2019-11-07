Otizmli öğrencilere utandıran davranış (“Veliler, otizmli çocukları yuhaladı“ iddiası)

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'ndaki velilerin, otizmli öğrencilerin okuduğu özel eğitim sınıflarının kapatılmasını istediği, okul yönetiminin de bunu onayladığı iddia edildi.



VELİLER, OTİZMLİ ÇOCUKLARI YUHALADI MI?



İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürü hakkında soruşturma başlattı.



Okulda 42 özel eğitim öğrencisi olduğunu ve 5 yıldır eğitim aldıklarını açıklayan Aksaray Valiliği ise



sosyal medyada yer alan velilerin öğrencileri yuhaladığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Olayla ilgili inceleme başlatıldığı, otizmli çocukların eğitimine devam ettiği vurgulandı.



HABERİN VİDEOSU: AKSARAY'DA OTİZMLİ ÇOCUKLARI UTANDIRAN DAVRANIŞ! (7.11.2019)