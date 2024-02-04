Otoimmün hastalıkların kadınlarda daha sık görülme nedeni "Xist" olabilir

The New York Times'ın haberine göre bilim insanları ABD merkezli çok uluslu bir araştırmada otoimmün hastalıkların genetik nedenlerini araştırdı.



Araştırmacılar, vücuttaki çoğu proteinin üretimine dair bilgiyi taşıyan X eşey kromozomunun kadınlarda 2 tane bulunması gerekçesiyle, X çiftinden birindeki bilginin "Xist" adındaki RNA ipliği sayesinde baskılandığını belirledi.



Otoimmün hastalıklarda etkili olan birçok proteinin ayrıca "Xist"in söz konusu işlevleri baskılamasına yardımcı olduğunu belirleyen araştırmacılar proteinin işleyişini laboratuvarda mercek altına aldı.

Bilim insanları, erkek farelerin genetiğini değiştirerek dişi fareler gibi Xist sentezlemesini sağladıklarında erkeklerin dişilerden daha fazla otoimmün hastalığa sahip olduğunu aktardı.