Oxford/AstraZeneca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert: Sonraki pandemiler daha ölümcül olacak

Oxford-AstraZeneca aşısının arkasındaki isimlerden biri olan Prof. Dr. Dame Sarah Gilbert, gelecekteki pandemilerin mevcut Covid-19 krizinden daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı. Gilbert, ayrıca kaydedilen ilerlemelerin kaybolmasını önlemek için pandemi hazırlığı için daha fazla fon olması gerektiğini söyledi. Ayrıca aşıların Omicron varyantına karşı daha az etkili olabileceği konusunda uyardı ve bu konuda daha fazla şey öğrenilene kadar insanların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

"BİR SONRAKİ PANDEMİ İÇİN HALA YETERLİ FON YOK"



BBC’de ünlü gazeteci Richard Dimbleby anısına düzenlenen 44. Richard Dimbleby Dersini veren Prof. Dr. Gilbert, "Bu, bir virüsün hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit ettiği son sefer olmayacak. Gerçek şu ki, bir sonraki pandemi daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül veya her ikisi de olabilir. Yaşadığımız bunca şeyden sonra, sürdürdüğümüz muazzam ekonomik kayıplara rağmen, pandemi hazırlığı hala yeterli fon kaynağımız yok. Yaptığımız ilerlemeler ve edindiğimiz bilgiler kaybolmamalı” diye konuştu.



Bununla birlikte Prof. Dr. Gilbert, Omicron hakkında konuşurken,varyantın virüsün bulaşabilirliğini arttırdığı bilinen mutasyonlar içerdiğini söyledi. Gilbert, "Daha fazlasını öğrenene kadar dikkatli olmalı ve bu yeni varyantın yayılmasını yavaşlatmak için adımlar atmalıyız” dedi.



OMİCRON VARYANTI AÇIKLAMASI



Ancak, Gilbert, aşıların enfeksiyona ve hafif hastalıklara karşı korumasının azalmasının, mutlaka ciddi hastalık ve ölüme karşı sonuçlanacağı anlamına gelmediğini aktardı. Ayrıca pandemi sırasında aşı ve ilaç dağıtımında görülen hızlı ilerlemenin norm haline gelmesi çağrısında bulundu.



Diğer taraftan farklı bir corona virüs meydana gelen grip tehdidini ortadan kaldırmak için evrensel bir grip aşısı geliştirilmemesi için hiçbir neden olmadığını sözlerine ekledi.



İNGİLTERE'DE EK KISITLAMALAR



Öte yandan, Omicron varyantı vakalarının hızla arttığı İngiltere’de hükümet, yeni varyantın yayılmasını sınırlamak için İngiltere’ye giden yolcuların a bir Covid testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu. Bu kapsamda, 12 yaş ve üzeri yolcuların, kalkıştan 48 saat önce yapılmış bir negatif PCR veya yanal akış testine dair belgelerini göstermeleri istenecek.



Ancak hükümete tavsiyede bulunan bulaşıcı hastalıkları uzman Prof. Dr. Mark Woolhouse seyahat kuralı değişikliklerinin "at sürgülendikten sonra ahır kapısını kapatmak" olarak tanımladı.Woolhouse, yeni kuralların İngiltere'deki potansiyel bir Omicron varyantı dalgasına "maddi bir fark" yaratmak için çok geç geldiğini söyledi.



Hükümetin Bilimsel Pandemik İnfluenza Grubu Modelleme (Spi-M) üyesi olan Prof Woolhouse, BBC'den Andrew Marr'a verdiği röportajda, Omicron'un İngiltere’de "oldukça hızlı yayıldığını" ve buradaki ve Güney Afrika'daki mevcut eğilimler devam ederse, dünyadaki baskın tür olan Delta’nın yerini alacağını vurguladı.



İngiltere, son 24 saat içinde 86 yeni Omicron varyantı vakası kaydederek şimdiye kadarki toplamı 246'ya çıkardı.



PROF. DR. DAME SARAH GİLBERT HAKKINDA



Prof. Dr. Sarah Gilbert, Covid-19 pandemisinin Çin'de ilk ortaya çıktığı 2020'nin başlarında bir coron avirus aşısı tasarlamaya başladı.170’den fazla ülkede kullanılan Oxford-AstraZeneca aşısı, şu anda dünya çapında en yaygın Covid-19 aşısı ünvanına sahip. Aşı nispeten uygun fiyatı ve kolay saklama koşulları nedeniyle birçok ülke tarafından tercih ediliyor.

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