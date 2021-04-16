Oxford Üniversitesi: Covid-19'a yakalananların kan pıhtılaşması yaşama riski, aşıya göre 10 kat daha fazla

İngiltere’de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma insanların Covid-19 yakalandıktan beyinde pıhtı atma (CVST) olasılığının, aşıya kıyasla 10 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Söz konusu araştırma, üniversitenin AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği corona virüs aşısı ve aynı tekniği kullanan Johnson & Johnson aşısının birçok ülkede durdurulmasının ardından geldi.



CVST, beyinden çıkan bir damarda inmeye neden olabilen bir pıhtının geliştiği bir duruma deniliyor. İlaç düzenleyicileri, kan trombositlerinde bir azalmanın yanı sıra gelişen bu durumdan özellikle endişe duyuyorlar.

AŞI OLMANIN FAYDALARI RİSKLERİNDEN DAHA FAZLA



Ancak bilim insanları, Covid-19’a yakalandıktan sonra CVTS geliştirme riskinin, Covid-19 aşılarından herhangi birini aldıktan sonra olduğundan on kat daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, aşı olmanın faydalarının risklerden çok daha fazla olduğunu açıkladı.



500 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları çalışma kapsamında corona virüs için pozitif test ettikten sonra insanlara ne sıklıkla CVST teşhisi konduğunu öğrenmek için ABD'den gelen verileri inceledi. Verilerin, 500 bin Covid-19 hastasını kapsayan araştırmanın sonuçlarını yansıttığına dikkat çeken araştırmacılar aşılama sonucunda elde edilecek sonuçların incelenmeye devam edilmesi gerektiğini açıkladı.

Sonuçlarda, aşı olanlarda pıhtılaşma oranın genel olarak milyon kişi başına 39 vaka (0,0039) görüldü.



Aşılara göre tek tek analiz yapıldığında ise Pfizer/BioNTech ya da Moderna'nın aşısı olanlarda bu ihtimalin milyonda 4 (yüzde 0.00039) iken AstraZeneca aşısında riskin yaklaşık bir milyonda beş (yüzde 0.0005) olduğu ortaya çıktı.



30 YAŞIN ALTINDAKİLER İÇİN DE AŞIDAN ÇOK DAHA YÜKSEK BİR OLASILIK

Üniversitenin biyomedikal araştırma merkezinden Dr.John Geddes, ``Çalışmamızın en önemli sonucu, bu nadir görülen durumun Covid'e yakalanmanızdan veya başka birinin Covid'e yakalanmasından çok daha düşük olasıkla gerçekleşmesi '' dedi.



Psikiyatrist Profesör Paul Harrison ise, “'İki önemli sonuca ulaştık. İlk olarak, Covid, bu enfeksiyonun neden olduğu kan pıhtılaşma sorunları listesine ekleyerek CVT riskini önemli ölçüde artırır. İkinci olarak, Covid-19 riski 30 yaşın altındakiler için bile mevcut aşılarda görülenden daha yüksek; aşılamanın riskleri ve faydaları arasındaki dengeler düşünüldüğünde bu dikkate alınması gereken bir şey” dedi.



Diğer taraftan ABD, Güney Afrika ve bir düzine AB ülkesi her iki aşının da kullanımını durdurdu. İngiltere AstraZeneca aşısını 30 yaş üstüne, Almanya ise 60 yaşından büyüklere uyguluyor.

CORONA VİRÜS DÜNYAYA BÖYLE YAYILDI