Oxford’dan ‘Covid-19 aşısı yerine hap’ açıklaması

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı alan ve İngiltere’de yaygın bir şekilde kullanılan Astrazeneca-Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısının başındaki isim Profesör Sarah Gilbert’ten gelecekteki aşılar ile ilgili açıklamalar geldi.

Mecliste açıklamalarda bulunan Profesör Sarah Gilbert, milletvekillerine, ekibiyle birlikte aşıyı uygulamak ve daha iyi bir bağışıklık tepkisi sağlamak için yeni, enjeksiyonsuz yollara odaklandıklarını söyledi.

Gelecekte Covid-19 aşısının yerini Covid hapın alabileceğini söyleyen Gilbert, Covid-19 aşısının burun spreyleri ile alınmasını ve grip aşısının çocuklara hap şeklinde verilmesi olayının benzeri olarak hap şeklinde alınmasını araştırdıklarını belirtti.

‘BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİ DAHA İYİ HEDEFLER’

Covid-19’un daha çok üst solunum yollarını etkilediğini belirten Profesör Sarah Gilbert, hap veya burun spreyi kullanmanın akciğerler, boğaz ve burundaki bağışıklık hücrelerini daha iyi hedefleyebileceğini ve onları daha da etkili hale getireceğini söyledi.

Profesör Gilbert, Covid-19 tedavisinin hap ya da burun spreyine dönmesinin tedarik sorunlarını da hafifletebileceğini belirterek araştırmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.

İNGİLTERE AŞI SORUMLUSU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Birleşik Krallık parlamentosunun Covid-19 Aşısı sorumlusu Nadhim Zahawi geçtiğimiz günlerde Covid-19 tedavisinin ağız ve burundan da uygulanma olasılığını gündeme getirmiş, 'Dünyanın her yerinde geliştirilen haplar ve başka teknolojiler var. Bunlara bakmaya devam edeceğiz” demişti.