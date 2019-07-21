Lösemiyle mücadele den Öykü Arin artık sık sık eve gidebiliyor. Görüntüyü anne Eylem Yazıcı, "İnanamıyorum bir denizkızı geliyor odaya şu güzelliğe bakar mısınız?" sözleriyle paylaştı.



Öykü Arin için 2 buçuk ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü'ye bu kez babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.



3 Haziran'da yapılan naklin yüzde 98,5 oranında tuttuğu belirtildi. 11 Nisan'da steril odaya alınan Öykü Arin 74 gün sonra ilk kez hastaneden çıktı.



Öykü Arin artık doktor kontrolünde zaman zaman evine gidebiliyor. Anne Eylem Yazıcı evde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Anne Eylem Yazıcı, "Ağlıyorum gerçekten o kadar güzelsin ki gözümden yaş geliyor" dedi.



Öykü Arin'e yapılan yarı uyumlu naklin tamamen başarılı olup olmadığını zaman gösterecek.