Kalp kapağı tamirinin mümkün olmadığı hastalarda, zamanla hayatı tehdit edebilecek sorunlar oluşturabileceği için kalp kapağının değiştirilmesi gerekiyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesinden Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, Ozaki yönteminin, protez kapak uygulamasına alternatif olabildiğini söyledi.



Protez kapağı, vücudun kendi ürünü olmayan bir kapak olması nedeniyle ortalama 10 yıl kadar bir ömre sahip olduğunu belirten Dr. Köksal, “Sonrasında işlem tekrarı yani yeni bir kalp ameliyatı gerektirebiliyor. Fakat Ozaki yönteminde, kişinin kendi kalp zarından kapak yapılarak hastaya uygulanıyor. Ameliyat sırasında hastanın kendi kalp zarından, özel bir yöntemle, hastanın kendi kapağının anatomisine uygun boyutlarda bir kapak üretiliyor. Ardından kapak çepeçevre dikilerek aort damarına takılıyor. Bireyin canlı dokusundan oluşturulan kapak sayesinde, 10 yılda bir yeniden ameliyat olma riski ortadan kalkıyor. Ozaki yöntemiyle ilgili ilk yayınlanan araştırma sonuçlarına göre kapak dejenerasyon riski çok düşük oluyor. Bu yöntemin en önemli avantajlarından biri de ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanımına son vermesi” dedi.



KALP KAPAK HASTALIKLARI İÇİN EĞİTİM MERKEZİ KURULDU



Türkiye’de kalp kapak ameliyatlarının başarıyla uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Ozaki yöntemi kapak ameliyatlarında kullandığımız yöntemlerin en önemlilerinden. Geçtiğimiz günlerde hastanemizde Londra Great Ormond Street Hastanesi’nde Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı ve bu yöntemin Avrupa’daki tek eğitmeni olan İngiliz Cerrah Dr. Martin Kostonly geldi. Kendisiyle beraber Ozaki tekniğini kullanarak 2 hastanın aort kapak tamirini gerçekleştirdik. Ülkemizin ve kurumumuzun kalp ameliyatlarındaki başarısı zaten hepimizin malumu. Bizler de bu işin başrolündeki hekimler olarak, Bezmialem Dragos Hastanesi bünyesinde Kalp Kapak Hastalıkları Cerrahisi Merkezini kurduk. Bu merkez, kalp kapağı cerrahi işlemlerinin Türkiye’deki ilk ve tek eğitim üssü olacak” diye konuştu.



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