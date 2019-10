"Özel hastanede HIV skandalı" iddiasına hastane sahibi doktordan yanıt

İstanbul Beşiktaş’ta özel bir hastanenin HIV pozitif bir hastanın ameliyatında kullanılan tıbbi malzemenin değiştirilmeden 15 hastada daha kullanılması üzerine, 15 hastaya da HIV bulaştırıldığı nedeniyle kapatıldığı iddia edildi.



Basın mensuplarının karşısına çıkarak iddialara yanıt veren Hastane Sahibi Prof. Dr. Alper Çelik, “Ben bu ülkenin yetiştirdiği bir hekimim. 6 binden fazla şeker hastasını ameliyatla tedavi ettim. Bunu da binde birlik bir komplikasyonla gerçekleştirdim. Şu an üzerimize atfedilen bu suçlama gerçek değildir. Bizler, bu ülkenin yetiştirdiği hekimler hiçbir zaman hastalarımıza kasten ve bilerek zarar vermeyiz. Bizler Atatürk’ün hekimleriyiz. Bizler yerli ve milli hekimleriz. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia, işine son verilmiş bir sağlık çalışanlarının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır. Ve bizim hastanemizde hiçbir HIV pozitif hasta ameliyat edilmemiştir. İddialar tamamen yalandır. Ve bu iddialar şu an savcılığa aksetmiştir. Hukuki süreçte devam etmektedir. Bizler yerli ve milli hekimler olarak uluslararası kartellere asla boyun eğmeyeceğiz. Bu haberlere asla boyun eğmeyeceğiz. Doğru bildiğimizi yapacağız. Çünkü bizler Atatürk’ün dediği gibi bu milleti emanet almış hekimleriz” diye konuştu.



“HASTANEMİZ İNŞAAT DOLAYISIYLA KAPALI”



Hastanenin tadilat nedeniyle kapalı olduğunu ileri süren Çelik, “Bu hastane 12 yataklı bir hastaneydi. Biz bu hastaneyi önceki izinler doğrultusunda 75 yatağa çıkarıyoruz. İnşaat var içeride, tadilat var. İnşaat devam etmekteyken, tadilat devam etmekteyken doğal olarak içeriye hasta alamazsınız. Şu an devam etmekte olan bir tadilat sürecimiz var" dedi.



“2018-2019 YILINDA BAKANLIK TARAFINDAN HASTANEMİZ KAPATILMADI”



2018-2019 yıllarında Sağlık Bakanlığı tarafından hastanenin kapatıldığına yönelik soruları da cevaplayan Çelik, “Hayır. Şu an faaliyetimiz durdurulmuştur. O da inşaat sebebiyledir. Ancak 2011 yılına ait, çok eski dönemde buranın geçici faaliyet durdurması var. 2011 yılına ait. O dönemde hastane bana ait değildi. 2011 yılında ben Yrd. Doç.,’tim. Bu haberin arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkacaktır. Türk hekimlerini kimler karalamaya çalışıyor bunlar ortaya çıkacaktır. Kimler tehdit ve şantajla menfaat elde etmeye çalışıyor bunlar da ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.