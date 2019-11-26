Özel hastanelerde manzara farkı

Son dönemlerde özel hastaneler verdikleri hizmetlerle otelleri aratmıyor.

Körfez ülkelerinden Türkiye'ye tedaviye gelen zengin hastaların artması, sağlık turizminin bir hayli gelişmesi ve yurtdışından gelen hastaların isteklerinin farklı olması nedeniyle hastaneler lüks hizmet kapsamını genişletti.

Özel hastanelerdeki bu dönüşüm, Türk hastaların da beklenti ve isteklerini değiştirdi. Lüksün sının genişledikçe fiyat artışı da kaçınılmaz oldu.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre, bir otel gibi hizmet vermeye başlayan hastanelerin özellikle süit odaları için istenen paralar büyüklük, konum ve sunulan hizmetlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul'daki özel bir hastane odasının deniz manzaralı olmasını fiyatına yansıtırken, diğer bir hastane farklı oda tipleri oluşturarak tüketiciye farklı fiyat seçenekleri çıkarıyor. Biz de Istanbul'daki bazı hastanelerin, doğum yapmak için gelenlerden süit oda için istedikleri fiyatları araştırdık. Baktığımız hastanelerdeki süit oda fiyatları 750 TL'den başlıyor ve 4 bin 560 TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatlar sadece bir gecelik süit oda fiyatını kapsarken, doğum ve diğer masraflar süit oda fiyatlarına dahil olmuyor.



KİNG SÜİT SEÇENEĞİ



Örneğin İstanbul Anadolu yakasındaki bir hastanede doğum yapmak ve doğum sonrasında süit odalarda kalmak isterseniz size iki seçenek sunuluyor. Normal süitin gecelik fiyatı 750 TL olurken, king süitin fiyatı gecelik 1000 TL'ye çıkıyor. Diğer bir hastanede ise tek tip süit oda seçeneği gecelik 1.650 TL'den sunuluyor. Başka bir hastanenin gecelik süit oda fiyatı da 1.750 TL'yi bulabiliyor.

Avrupa yakasına geçtiğimizde ise başka bir özel hastane süit odaları için gecelik 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında ücret isterken, diğer bir hastanenin fiyatlandırma politikası odanın konumuna göre değişiyor. Kara manzaralı süit odalar icin gecelik fiyat farkı 3 bin 500 TL olurken, deniz manzaralı odaların fiyatları ise 4 bin 200 TL'ye kadar çıkıyor. İstanbul'da büyük bir özel hastanede hastalara farklı süit tipleri arasında seçenek sunuluyor. 1.120 TL'den başlayan süit odanın gecelik fiyatı 1.760 TL'ye kadar çıkabiliyor. Eğer hasta, tercihini King süit'ten yana kullanırsa odanın fiyatı gecelik 4 bin 560 TL'ye kadar çıkabiliyor.



ÖZEL KUTLAMA YEMEĞİ



Özel hastanelerde yapılan doğumlara süit oda fiyat farkı dahil olmazken, doğum paketi olarak adlandırılan sistemde hastalara farklı hizmetler de sunuluyor. Bazı hastaneler doğum yapan kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti veriyor. Doğum yapıldıktan sonra odaya anne ve baba için özel kutlama yemeği getiriliyor. Doğum sonrasında anne ve babanın sürece adapte olabilmesi için eve uzman hemşirelere dahi gönderiliyor. Anne ve bebek için diyetisyen hizmeti sunulurken, istenirse anneye psikolojik destek sağlandığı da ifade ediliyor.

