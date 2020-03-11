Özel sağlık sigortası poliçeleri corona virüste tedavi giderlerini kapsıyor mu?

Corona virüs tedavi giderleri özel sağlık sigortası tarafından karşılanmıyor.

Sigorta sektörü temsilcilerine göre ilk tetkitlerden sonra hastalığın corona virus olduğu tespit edilirse özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor. Uzmanlara göre özel hastanede yatan bir hastanın virüsü tespit edildikten sonra tedavi durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber verilecek. Daha sonra hastalar önceden belirlenen kılavuz çerçevesinde ilgili devlet hastanesine nakledilecek. Bu süre zarfında özel hastaneler virüse herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek.

Corona virüs semptomları gribe benzediğinden dolayı gribal enfeksiyon diye gittiğinizde ilk tetnikler bunun tespiti açısından yapılan masraflar özel sağlık sigortası tarafından karşılanıyor.

Sağlık sigortalarına baktığımız zaman corona virus salgın olarak tespit edildiğinde istisnai bir durum olduğundan dolayı sigorta kapsamı dışında kalacak.



CORONA VİRÜS NEDİR, NASIL KORUNURUZ?