Ozon terapisi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor (Ozon terapisi nedir ve nasıl uygulanır?)

Atmosfer tabakasında bulunan ozon gazı, güneşin yüksek enerjili, zararlı ışınlarına karşı bir kalkan görevi görürken, dezenfekte edici özelliğinden dolayı suların temizlenmesi gibi sanayideki birçok işlemde kullanılıyor.

Sağlık alanında özel jeneratörlerde saf oksijenden üretilen bu gaz, güçlü okside edici özelliğe sahip olduğu için tıpta da ozon terapisi şeklinde kullanıyor. Ozon terapisi, insan vücudundaki mikroorganizmaları yok ederken, toksinleri de nötralize ediyor.

OZON TERAPİSİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?



Oda sıcaklığında gaz formunda olan ve üç oksijen atomundan oluşan ozon (O3), bir molekül ve oksijenden (O2) daha yüksek bir enerji taşıdığı için tıpta tedavi yöntemlerini destekleyecek uygulamalara dönüştürülüyor.

Ozon terapisi adı verilen bir yöntemle ozon gazı, vücuttaki pek çok hastalığın tedavisinde etkin bir rol oynayabiliyor. 19. yüzyılın sonlarında Alman doktorlar tarafından geliştirilen ve daha sonra Avrupa ve Amerika’da hızla yaygınlaşan bu yöntem, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor.



Ozon terapisi, özel jeneratörlerde saf oksijenden üretilen ozon gazının uzman hekim gözetiminde tedavi edilecek bölgeye enjeksiyon şeklinde uygulanan bir yardımcı tedavi yöntemidir. Ozon gazının vücuda girmesiyle birlikte hücre içi iletişim düzenlenebilir, bağışıklık sistemi güçlenebilir, iltihaplanma azalabilir ve toksinler temizlenebilir. Özellikle enfeksiyonlar, damar tıkanıklıkları, yara iyileşmesi ve romatizma hastalıklarının tedavisinde ozon terapisinden sıklıkla yararlanılıyor. Kanser hastalarına da uygulanabilen ozon terapisi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerin yan etkilerini azaltıyor ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir.



OZON UYGULAMASI PEK ÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR



Ozon terapisi, doğru dozda ve yöntemle uygulandığında oldukça güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Konuyla ilgili açıklama yapan Yaman Cerrahi Tıp Merkezi uzman hekimlerinden Dr. Ethem Akkol, bu uygulamanın pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirterek bu sağlık sorunlarını şöyle sıraladı:



· İmmun dengesizlikler, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve immun yetmezlik



· Hepatit B, Hepatit C, Herpes Zorter ve Herpes Simplex



· Kanser



· Anti-aging



· Diyabet



· Diş hastalıkları



· İskemik ağrılar



· Kronik yorgunluk



· Bel fıtığı



· Saç dökülmesi



· Romatizmal rahatsızlıklar



· Miyom ve düzensiz adet kanamaları



· Nörolojik hastalıklar



· Bakteri ve mantar enfeksiyonları



· Dolaşım sistemleri bozuklukları



· Migren

