Pakistan'da Covid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler

Pakistan'da hükümet, Covid-19 vakalarındaki artış sonrası martta kapatılan Pakistan Coronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 20:17

Pakistan'da Covid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler

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, corona virüs vakalarındaki artış sonrası yeni önlemler duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle endişesini vurguladı.

Şerif, vakalardaki artışlar sebebiyle NCOC'nin yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Bakanı Abdul Qadir Patel, 5-12 yaş aralığı için gelecek ay Covid-19 aşılaması başlatacaklarını ifade etti. Pakistan’ın bu adımı, Covid-19 günlük vaka sayısının 500’ü aşmasının ardından geldi.

Dün, 3 ay aranın ardından ülkedeki günlük vaka sayısı 541 olarak gerçekleşmişti.

NCOC, Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşlerin ardından 31 Mart’ta kapatılmıştı.

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