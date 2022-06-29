Pakistan'da Covid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler

Pakistan, corona virüs vakalarındaki artış sonrası yeni önlemler duyurdu.



Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle endişesini vurguladı.



Şerif, vakalardaki artışlar sebebiyle NCOC'nin yeniden açılmasını kararlaştırdı.



Sağlık Bakanı Abdul Qadir Patel, 5-12 yaş aralığı için gelecek ay Covid-19 aşılaması başlatacaklarını ifade etti. Pakistan’ın bu adımı, Covid-19 günlük vaka sayısının 500’ü aşmasının ardından geldi.



Dün, 3 ay aranın ardından ülkedeki günlük vaka sayısı 541 olarak gerçekleşmişti.



NCOC, Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşlerin ardından 31 Mart’ta kapatılmıştı.