Panama ile Burkina Faso'da ilk corona virüs vakaları tespit edildi

Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, İspanya’nın başkenti Madrid’in Barajas bölgesinden geldikten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadında corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Evine gönderilen hastanın durumunun ağır olmadığını belirten Turner, söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair detay paylaşmadı.

Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin corona virüs karşı tedbirleri aldığını belirtti.

BURKİNA FASO'DA İLK VAKALAR

Burkina Faso’da 2 kişide Covid-19 tespit edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Claudine Lougue, yaptığı açıklamada, 24 Şubat’ta Fransa’dan dönen bir çiftte corona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Lougue, 50 yaşın üstündeki çiftin hastanede karantinaya alındığını, yolculuklarında çifte eşlik eden bir kişinin ise evinde karantinada tutulduğu kaydetti.

Afrika kıtasında Burkina Faso’nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Covid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam corona virüs vakası sayısı 97’ye yükseldi.



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