Pandemide 10 kişiden 7'si gıda takviyesi aldı

Pandemi birçok insanın yaşama biçimini önemli ölçüde değiştirdi. Bir yandan spor ve egzersiz hayatın bir parçası haline gelirken, sağlıklı beslenmek ve gerektiği noktada doğal takviyelerden yararlanmak alışkanlığa dönüştü.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin Nielsen işbirliğiyle geçtiğimiz yılın ortalarında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre gıda takviyesi alımı, pandemi döneminde yüzde 73'e yükseldi.

Aynı rapora göre gıda takviyelerine güven artışı yüzde 38 olarak kaydedildi. Pandemiyle başlayan bu trendin pandeminin etkilerinin azaldığı şu günlerde de güncelliğini koruduğuna dikkat çeken Full Supplement Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Talha Taban, "Bağışıklığı artırmaya, daha dinç hissetmeye ve vücut bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olan doğal takviyeler günlük beslenme rutinlerinde yer etmeye başladı.

Full Supplement Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Talha Taban

Özellikle ofise dönüşlerin başlaması ve bu yıl kışın uzun sürmesi sebebiyle vitamin ve mineral destekleri, bağışıklık destekleyici ürünler ve kolajen takviyeler yoğun ilgi görüyor.

Full Supplement olarak biz de 2022'nin ilk çeyreğinde halihazırda Türkiye'nin önde gelen takviye gıda markalarından biri olan Qlife'ı bünyemize kattık" dedi.

"OFİSE DÖNÜŞLE GIDA TAKVİYELERİNE OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR"



Pandemi boyunca uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin şimdi tamamen ofise döndüğünü ya da hibrit bir çalışma düzenine geçmeye başladığını hatırlatan Abdullah Talha Taban, "Haftanın en az beş günü ofise gidip gelmek, toplu taşıma kullanmak ve ofiste yeme içme alışkanlıklarının değişmesi gibi durumlar evden çalışmaya alışan bireyler için ilk aşamada zorlu olabilir.

Vitamin, mineral ve probiyotik gibi doğal yapı taşlarına olan ihtiyacın artacağı bu dönemde beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra takviye gıdalardan destek almak, geçiş sürecini kolaylaştıracaktır.

Türkiye'de her 2 kişiden birinin çocuğu için gıda takviyesi kullandığını düşündüğümüzde, yalnızca yetişkinler için değil, okula giden çocuklarımız için de özel ve doğal ürünler sunabiliyoruz.

Örneğin 'Vitaminin En Eğlenceli Hali' mottosuyla yumuşak şeker formunda sunduğumuz inovatif ve yeni nesil gıda takviyeleri ailesi Qlife Vitamin + Mineral Gummies, çiğnenebilir jel formuyla takviye gıdaları lezzetli ve kolay tüketilebilir hale getiriyor, üstelik yetişkinlere ve çocuklara aynı anda hitap ediyor" ifadelerini kullandı.



"BAKANLIK ONAYLI YERLİ TAKVİYELER SUNUYORUZ"



Tamamen yerli üretim olan gıda takviyelerinin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen e-ticaret platformlarında, marketlerde ve seçkin eczanelerde bulunabildiğine dikkat çeken Full Supplement A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Talha Taban, "Hammadde olarak kalite standartları onaylanmış ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış takviye gıdaları 'Yaşam Kaliteni Artır' mottosuyla tablet, kapsül, saşe, gummy, likit, efervesan gibi formlarda sunuyoruz.

Halihazırda 24 farklı takviye ürünüyle satılan Qlife markalı gıda takviyesi ürünlerinin tamamında Tarım ve Orman Bakanlığı onaylarının yanı sıra ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, GMP, HACCP sertifikaları bulunuyor. Ayrıca, Helal Gıda Sertifikası'na ve kalite belgelerine de sahip olan ürünlerimizin sayısını 2022'de yapacağımız yatırımlarla 30'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Yasal yükümlülüklere uygun, yüksek kaliteli, katkısız, insana ve çevreye duyarlı ürünlerimizle tüketici güvenini kazanmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Uzun vadeli hedefimiz, Qlife'ı bir dünya markasına dönüştürmek ve küresel oyuncularla rekabet etmek" diye konuştu.