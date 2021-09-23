Pankreas kanseri nedir? (Pankreas kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?)

Uzunluğu 12-15 santim arasında değişen pankreas, midenin arka kısmında bulunuyor.

Şekli çekice benzeyen bu organ sindireme yardımcı oluyor ve kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.



Ölümcül hastalıklar arasında dördüncü sırada yer alan pankreas kanseri ise yaygın olarak görülen en önemli hastalıklardan biridir.

PANKREAS KANSERİ NEDİR?

Pankreas hücrelerinin kontrolsüz bir biçimde büyümesi neticesinde gelişen ölümcül bir rahatsızlıktır. Çok görülen yaş aralığı 60 yaş ve üzeridir. 40 yaşın altında bu kanser türüne daha seyrek bir şekilde rastlanabilir.

Pankreas kanseri türleri arasında en sık rastlananı adenokanserdir. Adenokanser, agresif hücrelerden köken aldığı için hızlı şekilde ilerleyebilir ve çevre dokulara da metastaz yapabilir.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ?

- Alınan gıdalara karşı tahammülsüzlük ve mide bulantısı,



- Bel ve karın bölgelerinde ağrı,



- Pankreasın işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan diyabet rahatsızlığı,



- Göz ve deri üzerinde görülen sarılık,



- Hızlı kilo kaybı,



- Sürekli depresyon hali,

- Kanda pıhtılaşma,

- Dışkıda ve idrarda renk değişimi.

PANKREAS KANSERİ NEDEN OLUR?

Hastalığın sebebi bilinmemekle birlikte sigara içenlerde ve kilolu bireylerde daha sık görülür. Hastaların hemen hemen yüzde 30’unda pankreas kanserinin nedeni sigara kullanımıdır. Bunun dışında pankreas kanseri riskini arttıran nedenler şunlar:

- Düzensiz ve eksik beslenme sonucu pankreas kanseri olma riski artıyor,



- Alkol kullanımı vücudun işleyişini bozduğu için diğer iç organlarda dahil olmak üzere pankreasa zarar veriyor. Bu durum kanser hücrelerinin oluşmasını büyük ölçüde etkiliyor,



- Pankreasın kendi enzimleri ile kendisini sindirmesi sonucu oluşan iltihaplanma sonucunda kanser olma riski yükseliyor,



- Diyabet rahatsızlığı risk faktörleri arasında yer alıyor,



- 40 yaş altında görülmesi oldukça nadir olsa bile ileri yaş sebebi ile 65 yaş üzerinde olan kişilerde görülme riski daha fazla,

- BRCA2 adı verilen genlerdeki bozulma sonucunda da kanser riski artmaktadır.



PANKREAS KANSERİ TANISI NASIL KONUR?

Hastalık sinsi belirtilerle ortaya çıktığı için özellikle erken evrelerde tanı zor olabilir. Erken dönemde sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda hekim tarafından hastanın iyi bir şekilde muayene edilmesi ve hastalığın tanısının koyulabilmesi için gereken tanı testlerinin uygulanması büyük bir önem taşır.

PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ



Pankreas kanseri olan kişilerde ameliyatın mümkün olabilmesi için öncelikle kanserin hangi evrede olduğu bilinmelidir. Eğer kanserli hücre pankreastan diğer organlara yayılma gösterdi ise ameliyat ile çözüm mümkün değildir böyle durumlarda tek tedavi olarak kemoterapi uygulanabilmektedir. Radyoterapi de bir diğer tedavi yöntemidir. Bu tedavi kemoterapi ile birlikte uygulanmaktadır.



Whipple adı verilen ameliyat, pankreas kanseri tedavisinde en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntemle mide ve ince bağırsağın bir kısmı, pankreasın etrafındaki lenf bezleri, safra kesesi ve safra kanalının bir kısmı alınır.