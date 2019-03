MR Linac yönteminin, daha önce tedavi edilemeyen tümörleri tedavi edebilme imkanı sağladığını söyleyen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Banu Atalar, “Bu çok heyecan verici bir gelişme ancak henüz tüm bunlar çok yeni teknolojiler. Şu ana kadar gösterilen en önemli klinik etkisi pankreas kanserinde oldu literatürde lokal kontrol başarı oranının yüzde 10’dan, yüzde 90’a çıktığı belirtiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu diğer tümörlerde de etkisini gösterecek ve özellikle cerrahi tedavi olamayan, çıkartılması zor olan tümörlerde bir devrim yaratacak” diyor.



MR Linac yöntemini anlatan Prof. Atalar, hastalara sağladığı 5 faydayı şöyle açıkladı:



“TÜMÖR 12’DEN VURULUYOR”



Hareket eden bir hedef düşünün ve siz ona oklarla atış yapıyorsunuz. Oklar normalde hedef tahtasının her yerine düşebilir, en azından geniş bir alanın içerinde her yeri vurabilirsiniz. Halbuki MR Linac cihazında tümörü görüp etrafına çok dar bir hedef alanı belirleniyor ve hasta ile beraber bir çalışma söz konusu olduğundan solunum kontrolü ile tümör hedef sınırlarında tutulabiliyor. Hem hareket kısıtlandığından hem de MR ile tertemiz bir görüntü elde edildiğinden hedef tam 12 den vuruluyor; çevre dokulara zarar verilmiyor.



“HASTA TEDAVİYE AKTİF KATILIYOR”



Cihaz ile tedaviye giren hastalara tedavi sırasında takılan bir prizmatik gözlük sayesinde tedavi ekranı izletilebiliyor. Bu sayede hasta tedavi edilen bölgesini görebildiği için solunumunu ayarlayabiliyor ve tedaviye yardımcı oluyor. Hem hastalar tedaviye katkıda bulunmanın memnuniyetini yaşıyor hem de hekimler –hasta, solunumunu ayarlayarak yardımcı olduğu için- tedaviyi daha kısa sürede bitiriyor.



“KALP ATIŞININ ETKİLERİ BİLE BERTARAF EDİLİYOR”



Yönteminin sağladığı en önemli gelişmelerden birisi, tedavi sırasında görüntü avantajı. Geleneksel yöntemlerde tedavi sırasında gerçek zamanlı tümör görüntülemesi yapılamıyor. Oysa MR Linac, tedavi sırasında olan her şeyi, örneğin kalp atışının, solunumun ya da bağırsaktan bir gaz geçişinin etkilerini bile göstererek tümörün o anki yerini net tespit edebiliyor.

“TÜMÖRLERE YÜKSEK DOZ VERİLEBİLİYOR”



Bu en yeni yöntem sayesinde, yüksek doz ile daha iyi tümör kontrolü sağlanabiliyor. Hedef tam 12'den vurulabildiği için artık tümörlere daha yüksek doz, daha güvenle verilebiliyor. Bu sayede tümör kontrolünün artırılması ve normal doku hasarının yani yan etkilerin azaltılması hedefleniyor.



“GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDEN KAÇINILIYOR”



Geleneksel yöntemlerde özellikle yumuşak dokuda yer alan tümörlerde tedavi edebileceğimiz kitlenin yerini belirlemek amacıyla, organlar arasına bazı maddeler, metaller konulması gibi hastaya acı verebilen girişimler yapılması gerekiyordu. Ayrıca bu işlemlerin maliyeti de oldukça yüksekti. MR Linac cihazındaki üstün görüntüleme sayesinde bu işlemlerin hiçbirisine gerek kalmadı.



“OKLAR HEDEFE TAM İSABET EDİYOR”



MR Linac bugün tüm dünyada kullanılan radyoterapi cihazlarının en gelişmiş görüntüleme özelliğine sahip olanı. Ancak bu yöntemde; radyoterapiye eklenen MR sayesinde tümörlü dokular tedavi sırasında net bir şekilde görüntüleniyor, tedavi sırasında solunuma bağlı, organların hareketine bağlı değişiklikler veya hastanın tedavi sırasında hareketine bağlı değişiklikler anında düzeltilebiliyor. Bu nedenle de adına “akıllı radyoterapi” yöntemi deniyor. Dr. Atalar, “MR Linac’ın üstün görüntülemesi sayesinde günümüzde özellikle; pankreas, akciğer, prostat, karın içi tümörler, karaciğer metastazları ve kanserleri ile diğer birtakım tümörlerde başarılı sonuçlar elde ediliyor” diyor.



VİDEO: KANSERE KESİN ÇÖZÜM MÜMKÜN MÜ?