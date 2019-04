Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği tarafından, Antalya'da düzenlenen "13. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi" başladı.



Parkinson hastalığında erken tanıdan tedaviye, hareket bozukluklarından yeni tedavi yöntemlerine kadar birçok konunun ele alınacağı kongreye, 300 bilim insanı katıldı.



11 Nisan Dünya Parkinson Günü nedeniyle kongreye gelen hastalar, derneğin yönetim kurulu üyeleriyle Tai Chi (Harekete Geç) etkinliğine katıldı.



Otelin bahçesinde gerçekleştirilen programda hastalara, denge ve vücut kas gücü artışınının sağlanması, dayanıklılık ve esneklik kazandırılması için uygulamalı eğitim verildi.



Derneğin Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak her yıl Parkinson hastalığına dikkati çekmek için etkinlikler düzenlediklerini anlattı.



Toplumda hastalığın farkındalığını artırmak, bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi sağlamak istediklerini vurgulayan Çakmur, şunları kaydetti:



"Dünyada 10 milyon Parkinson hastası olduğu biliniyor. Bu hastalık yaşlanmayla arttığı için her yıl hasta sayısı da artıyor. 2030'da 30 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de 150 bin civarında var. Türk toplumu da yaşlanıyor. Yaşlanmayla birlikte parkinson hasta sayısı da artacaktır. Erkeklerde bir miktar daha sık görülüyor. Erkekler biraz daha riskli grubu oluşturuyor. Ama her toplumda ve cinste görülebilecek bir hastalık. Tedavilerin yanında egzersiz de çok önemli."



"VÜCUDUM BENDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDİYOR"



Hastalardan 69 yaşındaki Atiye Sınar, 15 yıldır Parkinson hastalığınla mücadele ettiğini, erken tanı sayesinde hastalığın hasarının daha az olduğunu söyledi.



Sınar, "Vücudum benden bağımsız hareket ediyor. İstemsiz hareketlerim var. İstemiyorum ama sürekli sallanıyorum." diye konuştu.



Hatice Evran (41) da on yıl önce baş dönmesi şikayetiyle gittiği hastanede iki yıl vertigo tedavisi gördüğünü ve hastalığının daha da ilerlediğini dile getirdi.



İki yıl sonra Parkinson teşhisi konulduğunu dile getiren Evran, "Zorlu dönemdeyim. Kasılmalar, ayak dönmelerim var. İlaç almadığımda yatağımdan kalkamıyorum. Hayallerim vardı. Evladım 6 yaşındaydı hasta olduğumda. Zorlu bir mücadele" dedi.



Eğitmen Antalya Bilim Üniversitesi doktor öğretim üyesi Murat Kaplan, Parkinson tedavisinde ilaçlar kadar egzersizin de önemli olduğunu belirtti.