Parmaktan kanser testi: Ön teşhis için mamografinin yerini alabilir

İngiltere'nin Sheffield Hallam Üniversitesi uzmanları, meme kanserinin erken teşhisi için yeni bir test geliştirdiklerini açıkladı.



Sadece birkaç saniye süren test, özel bir cihaza parmak izi verilmesiyle çalışıyor.



Doktorlar, kanserli hücrelerden yayılan proteinlerin tespit edilmesiyle meme kanseri teşhisi yapılabildiğini vurguluyor.



Uzmanlar, son derece basit ve kısa süren testin hastaların hayatını kolaylaştıracağını söylüyor.



Son 15 yıldır geliştirme aşamasında olan sistemin testleri devam ediyor. Teknikte kullanılan cihazlarla, parmak izi sahibinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının dahi anlaşılabildiği belirtiliyor.