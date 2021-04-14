Passiflora (çarkıfelek bitkisi) nedir, nerelerde kullanılır? Çarkıfelek bitkisinin faydaları nelerdir?

Passifloranın anksiyete gibi psikolojik hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu gösteren bulgular olsa da tedavi için kullanımı henüz geçerli sayılmıyor. Ancak yapılan araştırmalar sonucu kişiler üzerinde doğru kullanım sonucu olumlu değişim olduğu gözlemlenmiştir.



PASSİFLORA (ÇARKIFELEK) BİTKİSİ NEDİR?



Dilimize değirmen çarkını andıran görüntüsünden dolayı "çarkıfelek" olarak girmiş olan passiflora bitkisinin ilgi çekici, parlak ve iri çiçekleri bulunur. Yaklaşık 3 ile 9 m yüksekliğe ulaşabilir ve yaklaşık 4 ile 7,5 cm arasında pembe, sarı, mavi ve beyaz çiçeklere sahip olan bitkinin meyveleri yenilebilir. Aynı zamanda süs bitkisi olarak da tercih edilen passiflora bitkisinin çiçeğinin özü ise yiyecek ve içeceklerde lezzet verici olarak kullanıldığı gibi cilde doğrudan sürülerek de kullanılır.



PASSİFLORANIN FAYDALARI



Passifloranın kullanım alanlarını değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Yine de yapılan bir takım araştırmalar passifloranın uykusuzluk, sıkıntı ve kaygıyı gidermeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.



Avrupa İlaç Kurumu (AİK) passiflorayı "geleneksel bitkisel tıbbi ürün" olarak kabul ederek kullanım amacını şu ifadelerle vermektedir: "Stresin hafif belirtilerine ve uyku düzenini sağlamaya yardımcı olma."



Sağlık Bakanlığı ise passiflora preparatlarının prospektüslerinde, "Huzursuzluk, endişe, anksiyete, adet görme ve menapoz dönemindeki ruhsal sıkıntı ve gerginlikte, bu durumlardan kaynaklı veya sinirsel kaynaklı uykusuzluk gibi şikâyetlerin giderilmesinde destekleyici olarak kullanılır" ifadesi ile satışa sunulmasını kabul etmiştir.



PASSİFLORA NASIL KULLANIR?



Passiflora kapsül, sıvı ve ekstre formlarında mevcuttur. Ayrıca kurutulmuş çiçek ve yağ olarak da bulunabilir. Kapsül ve sıvı gibi formlarda ürünün prospektüsünde verilen miktarlarda kullanılması önerilir. Sıvı formlarının şeker ve alkol içerebildiğine dikkat etmek gerekir.