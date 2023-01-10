Peeling nedir, nasıl yapılır? Peeling maske ne işe yarar, nasıl yapılır?

PEELİNG NEDİR?



Peeling, ölü cilt hücrelerini cildin dış katmanından uzaklaştırılması işlemidir. Doğru şekilde yapılmazsa cilde faydadan çok zarar verebilir.

Peeling uygulamasının cilde zarar vermemesi, kızarıklık veya sivilce oluşumuna yol açmaması için güvenli bir şekilde yapılması önemlidir.

Doğru yöntemle yapıldığında cildi derinlemesine temizler, cilt sorunlarını azaltır ve cildin tazelenmesini sağlar. Her peeling türü her cilt tipi için uygun olmayabileceği için kullanılacak yöntemi seçmeden önce kişinin cilt tipinin belirlenmesi gerekir.



CİLT TİPİNE GÖRE PEELİNG SEÇİMİ



Peeling uygulamaları, bir uzman tarafından yapılabileceği gibi evde de bu amaçla kullanılabilen ürünler yardımıyla ya da hazırlanan doğal cilt maskeleri ile kolaylıkla yapılabilir.

Ciltte yüzeysel, orta ya da derin olarak gerçekleştirilebilen peeling evde sadece yüzeysel olarak yapılabilir. Orta ya da derin peeling ise sadece uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Evde peeling uygulaması yapmak isteyenler mutlaka cilt tiplerini öğrenmeli ve kullanacakları ürünleri ona göre seçmelidir.



KURU CİLTLER

Kuru cilde sahip bireyler yüksek miktarda alkol içeren ürünlerden kaçınmakıdır. Hindistan cevizi yağı, shea yağı veya seramid gibi nemlendirici bileşenlere sahip ürünler kuru cilt tipi için uygundur. Cilt kuruma eğiliminde olduğundan, peeling işlemi haftada en fazla bir veya iki defa yapılmalı, ardından güçlü bir nemlendirici kullanılmalıdır.



YAĞLI CİLTLER

Yağlı cilt tipinin toleransı yüksektir. Bu nedenle kullanılan ürüne bağlı olarak haftada beş kereye kadar peeling uygulaması yapılabilir. Alfa veya beta asitleri, salisilik asit veya glikolik asit içeren ürünler yağlı ciltler için uygundur. Ancak, peeling işleminden sonra nemlendirici kullanmaya devam edilmeli ve aşırıya kaçılmadığından emin olunmalıdır.



NORMAL CİLTLER

Normal ciltlerde haftada iki veya üç kez peeling yapılması uygundur. Granül şeker, ezilmiş kayısı çekirdeği, ceviz kabuğu ve hafif asit içeren kimyasal bazlı ürünlerin yanı sıra bir fırça veya lif yardımı ile fiziksel peeling uygulaması yapılabilir. İşlemler ve ürünler yavaş yavaş denenerek cildin neyi tolere edebileceği öğrenilebilir.



KARMA CİLTLER

Karma cilt tipinde T bölgesi yağlı ve yanaklar kuru cilt özelliği gösterir. Karma ciltlerde peeling uygulamaları daha çok T bölgesine uygulanmalıdır. Kuru cilt bölgelerine daha seyrek peeling ve daha yoğun nemlendirme uygulaması yapılmalıdır. Yanak ve T bölgesi için farklı içeriğe sahip ürünler tercih edilmelidir.

PEELİNG NASIL YAPILIR?



Evde peeling uygulaması yaparken en iyi sonucu almak için belli basamaklar takip edilmelidir.



-Ilık bir duş sonrası ciltteki gözenekler açılacağı için daha iyi sonuç alınır.

Gözenekleri açmak için peeling öncesi yüze buhar banyosu uygulanabilir.

-Dudak ve göz çevresi hariç tüm yüze uygulanmalıdır.

-Parmaklar ıslatıldıktan sonra dairesel hareketlerle hafif bir masaj yaparak uygulandığında daha etkili olur.

-Peeling için hazır olarak satın alınan ya da evde hazırlanan ürün cilt tipine göre seçilmelidir.

-Yüze uygulanan madde 5 dakika bekletildikten sonra ılık suyla iyice yıkanarak uzaklaştırılmasıdır.

-İşlemden sonra mutlaka cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanılmalıdır.

-Peeling işlemi sadece yüze değil ayaklar, dirsekler, boyun gibi vücutta ihtiyaç duyulan tüm bölgelere uygulanabilir.

PEELİNG MASKE NE İŞE YARAR?



Cilt gözenekli bir yapıya sahiptir. Zaman içerisinde hem çevre kirliliğinin etkisiyle hem de yüzde makyaj nedeniyle gözenekler kirlenir. Günlük yapılan temizlik önemlidir ama yeterli değildir. Bu aşamada peeling ile daha etkili sonuçlar alınır.

Peeling ile cilt parlar ve siyah nokta oluşumunun önüne geçilmiş olur. Peeling sadece yüze değil aynı zamanda tüm vücuda ve ellere uygulanabilir. Dudaklara uygulanacak peeling, dudakların daha canlı görünmesini sağlar. Aynı zamanda ruj sürmeden önce uygulandığında, rujun cilde daha iyi oturmasına zemin oluşturulmuş olur.



PEELİNG MASKE NASIL YAPILIR?



Peeling maske çeşitleri mevcuttur. Peeling maske nasıl yapılır sorusu ise kişiler tarafından zaman zaman araştırılmaktadır. Bu çeşitlerin her birinin uygulanma şekli ve süresi birbirinden farklıdır. Peeling çeşitleri;



-Kimyasal peeling



-Fiziksel peeling



-Lazer peeling



-Doğal peeling.

Kimyasal peeling, solüsyonlarla, dozunda cilt hasarı oluşturarak, cildi güzelleştirmeyi ve pürüzsüzleştirmeyi hedefleyen uygulamadır.

Fiziksel peeling uygulamasında ise fırça gibi bir nesneyle, ciltteki ölü hücreler yok edilir.

Lazer peeling ile ufak kusurlar tedavi edilebilir ve cilt yenilenir.

Doğal peeling ise evde hazırlanan ve doğal malzemelerin karışımıyla oluşturulan peelingdir. Farklı ürünler ile evde peeling hazırlamak mümkündür.



Maskeler cilt tipine göre hazırlanmalıdır. Kuru ciltli olanlar, alkol destekli ürünlerden uzak durmalıdır. Hindistan ceviz yağı kuru ciltler için uygundur. Yağlı ciltler ise peeling yapımında limon kullanabilirler.



Normal ciltler şeker veya kahve ürünleri içeren peeling yapabilirler. Karma ciltler ise T bölgesi yağlı olacağı için, peeling ürününü yoğun olarak T bölgesine uygulanmalıdır. Yağlı ciltler için uygun olan malzemeleri kullanabilirler. Tüm cilt düzenli bir bakıma ihtiyaç duyar.

PEELİNG SONRASI

Evde peeling uygulaması sonrası mutlaka nemlendirici kullanılmalıdır. Cilt güneşten korunmalı, güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Peeling uygulamasından sonra, cilt normalden daha hassas hale gelir. Bu yüzden cildin gevşemesi ve kendisini onarması için zaman verilmelidir.



Kimyasal peeling uygulamasından sonra deride oluşturulan kontrollü yaranın iyileşme süreci başlar. Yüzeysel peelinglerde iyileşme süresi 3-6 gün, orta derinlikteki peelinglerde 6-8 gün ve derin işlem sonrası 8-14 gündür. Bu dönemde cildin dış etkenlerden korunması ve bakımı oldukça önemlidir. Yüzeysel uygulamalarda kişi günlük aktivitelerine hemen dönebilir. Orta ve derin peeling işleminden sonra ise 1-2 haftalık iyileşme süreci gereklidir.



Kimyasal, fiziksel ve lazer peeling sonrası doktorunuzun önerilerine harfiyen uymalı, direkt güneş ışınlarına maruziyetten kaçınmalısınız. Güneşe çıkmanız gerekiyorsa mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanmalısınız.