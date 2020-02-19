Pekmez ve bal satışlarına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda Kodeksi Yönetmeliği değişikliğine göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimli ürünlerin üretilmesi yasaklandı.



Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesine de yasak getirildi.



Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin üretilmesi de yasak hale getirildi.