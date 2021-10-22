Pfizer açıkladı: Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda etkinliği ne kadar?

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile beraber geliştirdikleri corona virüs aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklardaki çalışmasının etkinlik oranını açıkladı.

Önümüzdeki Salı günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılacak değerlendirme görüşmesi öncesinde yapılan açıklamada Pfizer, çalışmanın 2 bin 268 çocuk üzerinde yapıldığını söyledi.

Denemede, aşı olan çocuk sayısının plasebo olandan iki kat daha fazla olduğu belirtilirken, aşı yapılan grupta 3, plasebo grubunda ise 16 corona virüs vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Katılımcı çocukların bağışıklık tepkileri, kanlarındaki nötralize edici antikor seviyelerine bakılarak ve bu seviyeleri, daha büyük 30 mikrogram dozla iki doz verilen 16 ila 25 yaş arasındaki kontrol grubuyla karşılaştırarak ölçüldü.

Pfizer, seviyelerin daha büyük doz alan insanlarla karşılaştırıldığında, "ikinci dozdan bir ay sonra 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi" gösterdiğini söyledi.

FDA'nın Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin 26 Ekim'de toplanması ve aşının 5 ila 11 yaş arasındakilere izin verilmesi için önerilip önerilmeyeceğini görüşmek üzere toplanması planlanıyor.

İzin verilirse, 5 ila 11 yaş arası çocuklar ilk kez Covid-19 aşısı olacak.