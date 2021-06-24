Pfizer, aşısının Delta varyantına karşı etkinliğini açıkladı

Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech ile beraber corona virüs aşısı geliştiren Pfizer, aşılarının Delta varyantı üzerindeki etkinliği ile ilgili açıklamada bulundu.

Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTEch - Pfizer corona virüs aşısının Delta varyantına karşı oldukça etkili olduğunu söyledi.

Yerel yayın organı Army Radio'ya verdiği demeçte Rappaport, "Bugün sahip olduğumuz veriler, laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan gelen verileri içeriyor” derken, “Veriler aşımızın Delta varyantını önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

200 VAKA İNCELENDİ

Hint varyantı olarak adlandırılan Delta varyantının, İngiliz varyantının yerini aldığını belirten Rappaport “Yapılan denemelerin İsrail’de tespit edilen 200 Delta varyantı vakasını içerdiğini” aktardı.

İsrail Sağlık Bakanlığı halk sağlığı başkanı Sharon Alroy-Preis, ülkede aşının Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin bilgi sağlamak için hala yeterli veriye sahip olunmadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde, Delta varyantının daha yaygın olarak görüldüğü İngiltere’de Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan analizde, hem Pfizer/BioNTech hem de AstraZeneca aşılarının Delta varyantından hastaneye yatmaya karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı tespit edilmişti.

UĞUR ŞAHİN DE ETKİLİ DEMİŞTİ

Alman BioNTech firmasının CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirilen corona virüs aşısının, delta varyantına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

mRNA yöntemiyle geliştirilen aşının yeni varyantlara karşı etkisinin sürekli takip edildiğini belirten Şahin, “Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok” demişti.

BASKIN TÜR HALİNE GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel olarak baskın yeni tip corona virüs (Covid-19) türünün, ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğunu açıklamıştı.

DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylemişti.