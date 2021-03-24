Pfizer, corona virüse karşı geliştirdiği hapı insanlarda test etmeye başladı

Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman BioNTech ile yüzde 95 etkili bir corona virüs aşısı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer, corona virüsle mücadelenin kapsamını genişletiyor. Şirket, Covid-19 hastalığının erken aşamasında kullanılabilecek bir hapı insanlarda test etmeye başladıklarını duyurdu. “PF-07321332” olarak adlandırılan ilacın, corona virüsün insan hücrelerinde kendisini kopyalamak için kullandığı enzimi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

ntv.com.tr 24.03.2021 - 12:02

Pfizer, corona virüse karşı geliştirdiği hapı insanlarda test etmeye başladı

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19 hastalığının ilk aşamalarında uygulanabilecek deneysel bir hapın insan denemelerini başlattı. Alman BioNTech ile başarılı bir corona virüs aşısı geliştiren şirket, ilacın laboratuvar çalışmalarında virüse karşı “güçlü” bir etki gösterdiğini açıkladı. 

CORONA VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR

“PF-07321332”  olarak adlandırılan ilacın , proteaz inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç sınıfına ait olduğu belirtildi. Bununla birlikte, hapın  corona virüsün insan hücrelerinde kendisinin kopyalarını yapmak için kullandığı bir enzimi etkisiz hale getirerek çalıştığı açıklandı.

HIV VE HEPATİT C'YE KARŞI BAŞARILI OLDU

Pfizer, proteaz inhibitörlerinin hem kendi başlarına hem de diğer antivirallerle kombinasyon halinde HIV ve hepatit C virüsü gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde etkili olduğunu söyledi.

COVİD-19 İLE MÜCADELE İÇİN İKİ AŞAMALI YAKLAŞIM GEREKİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan, Pfizer'in baş bilim sorumlusu Mikael Dolsten, “Covid-19 salgınıyla mücadele, hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerektirir. Yeni tip corona virüsün mutasyona uğradığı ve Covid-19’un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, hem şimdi hem de pandeminin sonrasında terapötik seçeneklere erişimin kritik olacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.

Dolsten, ilacın birinci aşama klinik denemelerinde,  katılımcıların yarısına “PF-07321332”, diğerlerine plasebo verileceğini söyledi. Ancak çalışmanın, araştırmacıların  bile gönüllülerin hangi hapı bilemeyecekleri randomize bir çalışma olacağını vurguladı. Eğer sonuçlar, ilacın güvenli ve etkili olduğunu gösterirse, şirket ikinci aşama klinik denemelere geçecek.

Diğer taraftan, hastaların günde veya haftada kaç kez hapı alacağı şu an için belirsiz durumda. Şirket ayrıca, hastanede yatan Covid-19 hastalarında damar yoluyla kullanılan farklı bir antiviral ilacı da inceliyor. 

CORONA VİRÜSE KARŞI İLAÇ UMUDU: MOLNUPİRAVİR

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