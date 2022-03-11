Pfizer ve Moderna, 2022'de Covid aşısından 51 milyar dolar kazanacak





Dünyada ilk onaylanan ve ilk mRNA bazlı corona virüs aşılarını geliştiren ABD’li şirketler Pfizer ve Moderna, 2022 yılı için mali öngörülerini paylaştı.



Alman BioNTech ile birlikte ilk onaylanan corona virüs aşısını geliştiren Pfizer, 2022 yılında corona virüs aşısı satışlarından 32 milyar dolar kazanmayı beklediğini söylerken, Moderna ise 19 milyar dolar kazanacağını aktardı.



‘OLASI BİR CORONA VİRÜS DALGASI DAHA DA ARTIRABİLİR’



Şirketler tarafından yayımlanan 2021 yılının dördüncü çeyreğine ait mali tabloda belirtilen rakamların kazanılması beklenen en az miktar olduğunun altı çizilirken, olası yeni bir corona virüs dalgasında şirketlerin kazançlarını daha da artırabileceğinin altı çizildi.



ABD’li Pfizer, 2021 yılında dünya çapında 36.7 milyar dolarlık Covid-19 aşısı satarken bu, 81,2 milyar dolarlık toplam yıllık gelirinin yüzde 45′ini temsil ediyor.



Moderna’nın ise piyasada tedarik edilebilecek tek ürünü corona virüs aşısı olurken 2021 yılı itibarıyla 17,7 milyar dolarlık satış elde etmişti.



Pfizer CEO'su Albert Bourla daha önce, en az önümüzdeki on yıl boyunca düzenli, yıllık takviyelerin gerekli olacağına inandığını söylemiş, DSÖ’nün Afrika’daki aşı eksikliğine ise aşı tereddüdünden kaynaklandığını vurgulamıştı.