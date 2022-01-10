Pfizer'in Covid-19 ilacının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD şirketi Pfizer tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için onay başvurusu yapıldığını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.01.2022 - 17:55

Pfizer'in Covid-19 ilacının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

İlişkili Haberler

Omicron varyantının neden olduğu semptomların güncel listesi: Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor?

Omicron varyantının neden olduğu semptomların güncel listesi: Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor?

EMA'dan yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun değerlendirmeye alındığı duyuruldu. Başvurunun 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, başvuruyla ilgili değerlendirme sonucunun birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedildi.

Pfizer'in ağızdan alınan ilacıyla ilgili ön değerlendirme daha önce başlatılmıştı. Bu sayede değerlendirme sürecinin nispeten kısa süreceği bildirildi.

EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

Amerikan ilaç firması Pfizer, aralık ayında, ilacın Covid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonunun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...