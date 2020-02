Polikistik over sendromu hastası kadının diş etlerinde kıllar çıktı

LiveScience'ın haberine göre, kanda androjen hormonlarının artmasına bağlı gelişen polikistik over sendromu rahatsızlığıyla bağlantılı ilk vaka olduğu sanılan 25 yaşındaki kadının durumu, "Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology" dergisinin şubat sayısında yayımlandı.



Kadının ilk olarak 2009 yılında 19 yaşındayken doktora başvurduğu, diş etlerindeki kıllar temizlendikten sonra yapılan tetkiklerde kendisine polikistik over sendromu teşhisi konulduğu belirtildi.



Doğum kontrol haplarıyla tedavi edilen kadının 6 yıl sonra 25 yaşındayken yine aynı şikayetle doktora başvurduğu, hastaya yine aynı işlem ve tedavinin uygulandığı, doğum kontrol haplarını kullanmayı bırakan kadının diş etlerinde bir yıl sonra daha fazla kıl çıktığının görüldüğü kaydedildi.



POLİKİSTİK OVER SENDROMU TÜYLENMEYE NEDEN OLABİLİR



Hastanın aynı sorunla karşı karşıya kalmamak için doğum kontrol haplarını içmeye devam etmesi gerektiği ifade edildi.



Hormonal bozuklukların yol açtığı polikistik over sendromu, kadınlarda kısırlık, tüylenme, sivilcelenme gibi sonuçlara yol açabiliyor.