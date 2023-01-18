Polinöropati nedir, neden olur? Polinöropati belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

POLİNÖROPATİ NEDİR?

Periferik sinir sisteminin bir bölümünü oluşturan sinirlerin birkaçında aynı zaman diliminde oluşan hasara polinöropati denmektedir.

Vücuttaki sinirlerin işlevlerini kaybetmesine neden olan bir hastalık olan polinöropatide, nörolojik kayıplar ortaya çıkmaktadır. Sinir sistemi merkezi, sinir sistemi ile periferik sinir sisteminden oluşmaktadır.

Periferik sinir sistemi, omurilikten çıkan sinir kökleri, sinir yumaklarını (pleksuslar) ve periferik sinirlerle uzuvlara ve organlara uyarıları taşıyan sinir ağıdır. Bu sorunun neden olduğu sinirlerdeki bozulma genelde beyne en uzak uçtan başlar.

Ayak ve el parmaklarında başlayıp, yukarı doğru uzayan his kaybı ile ayak ve el kaslarında hareket azalması nedeniyle tablo daha da kötüleşir. Poli, çokluğu ifade ederken, nöro sinirler, pati de hasar anlamına gelmektedir. Yaş ilerledikçe polinöropatinin görülme sıklığı da artmaktadır.



POLİNÖROPATİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Polinöropati belirtileri, hangi sinirlerin zarara uğradığına bağlı şekilde değişiklik göstermektedir.

Hastalığın belirtileri fibromiyalji veya multipl skleroz gibi rahatsızlıklar ile benzer olabilmektedir. Bu yüzden bazı zamanlarda bu hastalıklar ile karıştırılmaktadır. Polinöropati belirtileri şu şekildedir;

Karıncalanma hissi



İğne batması hissi

Ağrı yüzünden oluşan uyku sorunları



Acıda hissizleşme ve uyuşma

Kaslarda kuvvetsizlik

Ayak, kol, el ve bacakları kullanırken zorlanma



Dokunmada hassasiyet

Tırnak ve ciltte görülen enfeksiyonlar

Sıcaklık değişimlerini anlamama

Koordinasyon eksikliği

Baş dönmesi

Yoğun terleme

Soluk alıp vermede güçlük çekme

Sindirim sisteminde oluşan sorunlar

Kan basıncının anormalleşmesi

Yemek yeme problemleri.

POLİNÖROPATİ NEDEN OLUR?

Polinöropatinin oluşumunda altta yatan birçok neden vardır. En yaygın sebeplerinden biri şeker hastalığıdır. Bunun dışında diğer metabolik, enfeksiyoz ve genetik hastalıklarda da polinöropati görülebilmektedir.

Ayrıca aşırı alkol tüketimi, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, kanser, enfeksiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ile ağır metal zehirlenmesi gibi çeşitli nedenler polinöropatiye neden olabilir.

POLİNÖROPATİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Polinöropatinin tedavisi altta oluşan nedenlere göre gerçekleştirilmektedir. En yaygın görülen polinöropati türü şeker hastalığıdır. Bundan dolayı öncelikle kan şekerinin kontrol altında olması oldukça önem taşır.

Diyabet söz konusu ise hasta kişinin yakınmaları doğrultusunda gerekli görülürse ağrı kesici özelliği olan ilaçlar ve sinir zedelenmesini onarabilen ilaçların alınması tercih edilir. Buna benzer biçimde, kronik böbrek yetmezliği hastalığında da polinöropati metabolik nedenlere ve vücutta birikmekte olan toksik maddeler ile bağlantılıdır.

Bu maddelerin bedenden uzaklaştırılması amacıyla önerilen ilaçlar ve gerekli görülürse diyaliz işlemi, polinöropatinin iyi olmasına olanak sağlar.

Kalıtımsal polinöropatilerde etkin bir tedavi yöntemi yoktur ve tedavilerin hepsi hala deneysel aşamalardadır. Burada hasta kişiye uygun fizik tedavi ve yakınmalarını minimum seviyeye düşürmek için semptomatik tedavi uygulanabilir.