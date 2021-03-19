Prof. Dr. Ayhan Kuzu kimdir?

Özellikle bağırsak ve kolon kanseri alanında uzmanlaşan Prof. Dr. Ayhan Kuzu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında profesör olarak çalışmaktadır.

PROF. DR. AYHAN KUZU KİMDİR?

EĞİTİMİ

1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ayhan Kuzu, İlk, orta ve lise eğitimimi Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde tamamladı. Daha sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönemin en yüksek not ortalaması ile mezun oldu.

ÇALIŞMALARI

Aynı yıl, sınavları birincilikle tamamlayarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.



1991-1992 yılları arasında İngiltere’de Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde genel cerrahi uzmanı ve araştırma asistanı olarak çalıştı. Leeds Üniversitesinde kaldığı süre içerisinde, bağırsak kanseri tedavisinde uygulanan ameliyat tekniklerini öğrendi. Özellikle, rektum kanserinde (bağırsak kanserinde) hastanın ameliyat sonrası bağırsağını torbaya bağlamadan normal yolla dışkılamasını sağlayan, makat bölgesini koruyucu intersfinkterik rezeksiyon, vekolo-anal anastomoz teknikleri üzerine çalıştı.

Bunlara ek olarak mide kanserlerine uygulanan radikal lenf disseksiyonunu, ülseratif kolit ve ailesel polipozis’de (FAP – Polipozis koli) uygulanan ileal rezervuar anal anastomoz (restoratif prokto kolektomi) ameliyatlarını öğrendi.

Ayrıca, günümüzde yaygın olarak tercih edilen ve tüm bu ameliyatları karın bölgesinin açmadan kapalı bir şeklide yapmaya olanak sağlayan laparoskopik girişimler üzerine de eğitim gördü. Bu eğitimlerin sonunda Leeds Üniversitesinden Laparoskopik Cerrahi Eğitim Sertifikası aldı.

Aynı süre içerisinde araştırma asistanı olarak makat bölgesini kontrol eden kasların ve bağırsağın dışkılama fonksiyonlarını değerlendiren ano-rektal fizyoloji laboratuarında çalıştı.

İngiltere’de bulduğu süre içerisinde tamamladığı dokuz araştırmayı çeşitli uluslararası toplantılarda sundu.



1993 yılında Genel Cerrahi Uzmanı unvanını aldı.

1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Uzman olarak atandı. Kasım 1999 tarihinde Doçent, Mayıs 2005 tarihinde Profesör oldu.

YAYINLARI VE PROJELERİ

Bugüne kadar, 77’si uluslararası dergilerde yayınlanan, toplam 152 makalesi bulunan Ayhan, bilimsel tebliğlerin yanında ülkemizi uluslararası kongrede davetli konuşmacı ve panelist olarak defalarca temsil etme görevini üstlendi.



