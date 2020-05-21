Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler dün akşam evinde kalp krizi geçirdi. Eve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Darendeliler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Emin Darendeliler'in ölümü üzerine Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği bir açıklama yaptı. Açıklamada, ''Darendeliler'in beklenmedik vefatını duyurmaktan çok büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verildi.



PROF. DR. MEHMET EMİN DARENDELİLER KİMDİR?



Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler 3 Aralık 1955’te Amasya’da doğdu. İlkokulu Amasya Atatürk İlkokulu'nda, ortaöğretimi ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.



1980 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1986 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji (Radyasyon Onkolojisi ve Radiodiagnostik) Anabilim Dalında uzman oldu. 1989 yılında İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 1992 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Doçent unvanı aldı.

1998 yılında ise yine İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Profesör unvanını elde etti. 1988-1989 yılları arasında Royal Marsden Hospital Londra , Charing Cross Hospital Londra, Radyasyon Onkolojisi Bölümlerinde gözlemlerde bulundu.



Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makale ve 5 adet kitabı bulunmaktadır. Mesleki açıdan uluslar arası ESTRO, ESMO, SIOP, ASCO gibi dernek üyelikleri yanı sıra Türk Onkoloji Grubu Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (Kurucu üye), AIDS Derneği ve Galatasaray Derneği üyelikleri bulunmaktadır.