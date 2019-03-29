Sınır Tanımayan Doktorları'ın hem üyesi hem de gönüllüsü olan İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dünya Nefroloji Derneği'nin en prestijli ödülü Bywater Awards'a layık görüldü.

65 yaşındaki profesöre ödül, dünya ve Türkiye depremlerindeki çalışmaları nedeniyle verildi. Sever, deprem gibi doğal afetlerde, ölümlere yol açan "ezilme sendromu'yla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre, Prof. Sever'in Dünya Nefroloji Derneği'nin talebiyle hazırladığı "Böbrek Afetleri Rehberi" 2012'de İngilizce yayınlandı ve İtalyanca, İspanyolca ve Çince'ye çevrildi. Rehberin kısaltılmış saha versiyonu ise Sınır Tanımayan Doktorlar kurtarma ekipleri tarafından afet sahası rehberi olarak kullanılıyor.

Haberde, Prof. Sever'in görüşleri de yer alıyor: "Sınır Tanımayan Doktorlarla, Marmara depreminde tanıştık. Buradaki deneyimlerimizin arkasından bir veri tabanı oluşturduk ve makaleler yazdık..."