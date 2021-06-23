Prof. Dr. Uğur Şahin: Pfizer/BioNTech aşısı Hint mutasyonuna karşı etkili

BioNTech'in Türk CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, dün düzenlenen çevrimiçi bir hissedar toplantısında, "Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok” açıklamasını yaptı.



BioNTech, üçüncü bir doz veya aşının ayarlanmasına ilişkin hazırlık yapmak için aşının yeni varyantlara karşı etkinliğinin sürekli olarak gözden geçirildiğini söyledi.



Şahin, bunu kolaylaştırmak için BioNTech'in bir "prototip yaklaşımı" kullandığını söyledi. Bu yaklaşım; teknoloji, üretim ve aşıların yetkilendirilmesi alanlarında sürecin esnetilmesine olanak tanıyor.

AŞIYLA SAĞLANAN BAĞIŞIKLIK ZAMANLA AZALIYOR



Bununla birlikte Şahin, bilim insanlarının corona virüsün varyantları hakkında giderek daha fazla bilgi sahibi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, yeni varyantlar ortaya çıktıkça aşılı kişilerin bağışıklığının zamanla azaldığının gözlemlendiğini söyledi.



"NE ZAMAN VE NE SIKLIKLA ÜÇÜNCÜ DOZA İHTİYACIMIZ OLACAĞINI BİLMİYORUZ"

Şahin, "Bağışıklığı yenilemek için üçüncü bir aşının yüksek değerde olabileceğine inanıyorum. Ancak ne zaman ve ne sıklıkta bir takviyeye ihtiyaç duyulacağını henüz bilmiyoruz” dedi.



Diğer taraftan Şahin, BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer’ın gelecek yıl artırılmak üzere bu yıl 3 milyar corona virüs aşısı üretmeyi planladıklarını açıkladı. Aşıların en az yüzde 50'si BioNTech tarafından üretilecek.



DSÖ’DEN DELTA VARYANTI UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada "baskın tür" olacağını öngördüğü "delta varyantı'nın, corona virüsün orijinal versiyonuna göre yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu açıklandı.



Son dönemde birçok ülkede baskın hale gelen Delta varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada, bulaşıcı delta varyantının, en savunmasız insanları seçmek için en hızlı ve en uygun corona virüs türü olduğunu bildirmişti. DSÖ direktörlerinden Dr. Mike Ryan, Delta varyantının "insanlar arasında daha çok yayıldığı için daha öldürücü olma" potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

CORONA VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK YILLARCA SÜREBİLİR