Fakültelerinin, devlet üniversitelerinde kurulmuş tek uluslararası tıp fakültesi olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, fakülte bünyesinde 36 ülkeden 120’si misafir öğrenci olmak üzere toplam 150 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.



Beyaz Önlük Giyme Töreninde konuşan ve “İnsanlık için güzel doktorlar yetiştirmek istiyoruz” diyen Gültekin, şunları kaydetti:



“Mezun ettiğimiz öğrencilerin ülkemizde veya kendi ülkelerinde parmakla gösterilen kişiler olmasını istiyoruz. İç huzurunu yakalamış, etik kurallara bağlı, iyi anne-baba, iyi evlat olmalarını istiyoruz. Hastalarının arkalarından hayır dualar ettiği, hoca olacaklarsa öğrencilerinin hiç unutmadığı, tıp tarihine geçecek buluşlar yapmaya kendilerini adamış, ülke ve dünya gündemine duyarlı, dünya üzerinde kötülüğü engellemek ve iyiliği yaymak için gerekli donanıma ve motivasyona sahip doktorlar olmasını istiyoruz.”



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar da konuşmasında, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin 1933 yılında kapatılmasından 86 yıl sonra aynı ruh ve aynı heyecanla beyaz önlük giyme töreni düzenlediklerini söyleyerek, “Ülkemize ve gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903 yılında 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin güzide fakültelerinden uluslararası tıp fakültesinin beyaz önlük giyme törenine katılmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum. Kuruluş misyonumuza uygun bir şekilde sadece uluslararası tıp fakültemizde 36 ülkeden 120’si misafir öğrencimiz eğitim görüyor. Diğer fakülte ve bölümlerimizde de gönül coğrafyamızdan gelen çok sayıda öğrencimiz var. Birleşmiş Milletler gibiyiz desem abartmış olmam” diye konuştu.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Akdoğan, Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Karakoç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Büyükkayhan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şemsinur Karabela ile çok sayıda idari personel, akademisyen, öğrenci ve velinin katıldığı tören, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesiyle sona erdi.