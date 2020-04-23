Prof. Ovalı: Aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde" açıklaması yaptı.

ntv.com.tr 23.04.2020 - 17:21 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 17:25

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Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aşı üretiminin laboratuvar kısmının tamamlandığını duyurdu.

Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde.

Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında."

Prof. Ovalı paylaşımında bu görseli kullandı. Prof. Ovalı paylaşımında bu görseli kullandı.

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