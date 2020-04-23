Prof. Ovalı: Aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık

Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aşı üretiminin laboratuvar kısmının tamamlandığını duyurdu.



Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde.



Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında."

Prof. Ovalı paylaşımında bu görseli kullandı.