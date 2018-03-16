Prostat kanseri tedavisinde "akıllı molekül" umudu

İstanbul’da bir araya gelen uzmanlar, erkeklerde kansere bağlı ölümlerde en üst sıralarda olan prostat kanserindeki güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını masaya yatırdı.



Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve Üroonkoloji Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği toplantıda buluşan nükleer tıp uzmanı, üroonkolog, tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu prostat kanserindeki güncel gelişmeleri tartıştı.



Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Özcan, toplantıda özellikle prostat kanserinde radyoaktif işaretli tanı ve tedavi edici akıllı moleküllerin PET görüntülemede ve hedefe yönelik sistemik radyoaktif tedavideki öneminden bahsedildiğini söyledi.



Toplantıda; nükleer tıp uzmanlarının PET/BT ve PET/MR deneyimleri, son yıllarda giderek yaygınlaşan radyoaktif işaretli PSMA ile tanı ve tedavi uygulamalarının teorik ve pratik esasları anlatıldı.



Ayrıca ileri evre metastatik prostat kanserinde tedavi etkinliği ve yaşam süresine katkı sağlayan radyum-223 tedavisinin ayrıntılı olarak ele alındığını aktaran Dr. Özcan, Avrupa ve ABD de 2013 den beri kullanılmakta olan radyum-223 tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alınmasının ileri evre metastatik prostat kanserli pek çok hasta tarafından beklendiğini ifade etti.



PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE AKILLI MOLEKÜL DÖNEMİ



Toplantının Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Levent Kabasakal ise tümör hücrelerini hedefleyen “akıllı moleküller” ile nükleer tıp alanındaki gelişmelerin hastalığın ilerlediği ve hormon tedavilerine direnç geliştiği durumlarda umut olduğunun altını çizdi.



Prof. Dr. Özcan ise etkinliği kanıtlanmış ve tüm dünyada kullanılan yeni radyoizotopların, ülkemizde de kullanılır hale gelmesi için dernek olarak azami gayret içinde olduklarını, Sağlık Bakanlığı, SGK ve TAEK nezdinde bu gelişmelerin desteklenmesinin temenni edildiğini sözlerine ekledi.