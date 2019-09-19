Londra'da Kanser Araştırmaları Merkezi ve The Royal Marsden Hastanesi'nin çatısı altında, prostat kanseri hastası 847 erkekle yürütülen araştırmada, normalde 39 gün süren radyoterapi tedavisinin 5 güne kadar indirebileceği belirtildi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, kanserli hücrelerin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden temizlenmesi esasına dayanan radyoterapi tedavisinde, bu aşamada standart doz arttırılarak yapılan uygulama yan etkileri de çoğaltmıyor.



YAN ETKİLERİ COĞALTMADI



Araştırmada, 847 prostat hastasının yarısına standart şekilde 8 haftada 39 doz verilirken, kalanlara ise 1 ya da 2 haftaya yayılmış biçimde 5 doz radyoterapi verildi. Sonunda, daha kısa sürede yüksek dozda uygulanan radyoterapinin, kısa vadede yan etkileri çoğaltmadığı gözlendi. Uzmanlar, çalışmanın uzun vadede de 'pozitif sonuçlandığında radyoterapi tedavisinin tamamen değişeceğini belirtiliyor.



Sağlık Bakanlığının 2015'te yayınladığı verilere göre Türkiye'de erkeklerde en çok akciğer ve prostat kanserine rastlanıyor. Bakanlığın raporunda, 2030 yılinda 22 milyon kanser vakasının görüleceği tahmin ediliyor.



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