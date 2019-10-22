100 yılı aşkın bu süre zarfında normal dokuların hangi dozlarda zarar görebileceği ve tümörün hangi dozda yok olabileceği, kemoterapi ile birlikte nasıl etki ettiğine ilişkin önemli adımlar atıldığını söyleyen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Dilek Ünal, radyoterapi cihazlarının da teknolojideki gelişmelere paralel olarak geliştiğini belirterek şöyle konuştu:



“Gerçekten artık çok güvenli ve hassas tedaviler yapmaya başladık. Bilim bize her aşamada yardımcı ve hep bizim yanımızda. Her gün yeni bir şeyler öğrenerek tedavilerimizi yapıyoruz.”



Radyoterapiden korkulmaması gerektiğini söyleyen Ünal, “Tamamlayıcı tıbbı da asıl tedavi olarak asla düşünemeyiz. Tamamlayıcı tedaviler doğru kullanıldığında bizim tedavilerimize destek olabilir. Öte yandan biz bu tamamlayıcı tedavileri asıl tedavilerimiz yerine koyarsak büyük yanlış yapmış oluruz. Bu yanlış, hastalığın kontrolsüzce büyümesine belki de tedavi şansımızı kaybetmemize neden olabilir” dedi.



Hastaların radyasyon onkologlarına en çok “Çocuğumu, torununu kucağıma alabilir miyim?”, “Tedavi sırasında canım çok acıyacak mı?” şeklinde sorular sorduğuna dikkati çeken Ünal, radyoterapi sırasında ağrı hissedilmediğini ve radyoterapi sonrasında çevreye radyasyon yayılmadığını ifade etti.